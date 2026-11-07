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Трамп дорого заплатил за авантюры: эксперт о громком провале республиканцев

Алексей Тесля
7 ноября 2026, 22:30
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"Дизельная сделка" с Владимиром Путиным, на которую очень рассчитывал Дональд Трамп, не сработала.
Дональд Трамп
Для Дональда Трампа выборы сложились неудачно / Коллаж: Главред, фото: x.com/WhiteHouse, Офис президента Украины

Важное из заявлений Золотарева:

  • "Дизельная сделка" Трампа с Путиным не сработала
  • Провалы Белого дома сыграли против республиканцев

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал поражение республиканцев на состоявшихся недавно выборах в США.

В интервью Главреду он напомнил о том, что в результате устроенной Дональдом Трампом войны с Ираном взлетели цены на топливо.

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"При этом "дизельная сделка" с Путиным, на которую очень рассчитывал Трамп, ожидая, что она поспособствует снижению цен на дизель, не сработала. Цены на него лишь немного просели – примерно на 5%. Накануне выборов цены на дизель были весьма высоки – 6-7 долларов за галлон, а в Калифорнии – до 9 долларов", - отметил эксперт.

Он убежден в том, что высокие цены на дизель вкупе с заявлением Такера Карлсона о вероятности ядерного удара по Ирану сыграли против республиканцев.

"Ведь американцам "фиолетово", что происходит с Украиной, Тайванем или Ираном. Их интересуют две вещи: ценник на стеле ближайшей бензоколонки и остаток на банковской карточке к концу месяца. Именно по этим критериям американцы делают выводы, успешна власть или нет", - пояснил собеседник.

По его мнению, для Республиканской партии США сделанные американцами выводы оказались крайне негативными.

"Республиканцы проиграли даже в тех штатах, где раньше всегда выигрывали. Например, в Техасе демократы не побеждали 40 лет, но в этот раз победили. Канзас сто лет был республиканским штатом, но и там демократы в этот раз празднуют победу", - добавил Золотарев.

Политическая система США, республиканцы, демократы, демократическая партия, республиканская партия Инфографика
/ Инфографика: Главред

Почему Трамп может быть заинтересован в скорейшем завершении войны с Ираном

Как отмечал ранее политолог Сергей Таран, сроки американской военной кампании против Ирана во многом определяются политическими расчетами Дональда Трампа. По мнению эксперта, президент США будет готов остановить боевые действия тогда, когда сочтет это наиболее выгодным для собственного политического положения.

Одним из возможных ориентиров может стать предстоящая встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированная на апрель. Трамп, вероятно, заинтересован подойти к этим переговорам с возможностью представить итоги военной операции как свою победу.

Дополнительным ограничением выступают американские законодательные нормы. Согласно действующим правилам, президент может проводить военную операцию без отдельного одобрения Конгресса в течение 60 дней. Для дальнейшего продолжения кампании потребуется поддержка законодателей.

Однако добиться ее Трампу может быть непросто. Как отмечает Таран, американское общество не демонстрирует высокой поддержки военной миссии против Ирана. Ситуацию дополнительно осложняют предстоящие промежуточные выборы в Конгресс, которые могут сделать вопрос продолжения конфликта особенно чувствительным для администрации Белого дома.

Война против Ирана - новости по теме

Напомним, Главред писал, что США и Израиль проводили военную операцию против Ирана, нанеся удары по военным объектам и ядерной инфраструктуре страны. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее при посредничестве Пакистана сторонам удалось договориться о прекращении огня, однако напряженность в регионе сохранилась. Военное противостояние продолжилось, а среди главных спорных вопросов остались иранская ядерная программа, ситуация в Ормузском проливе и санкции против Тегерана.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что война может закончиться в ближайшее время - благодаря заключению соглашения или другим способом. При этом он признал, что боевые действия привели к повышению цен на нефть. Конкретные сроки завершения конфликта американский лидер не назвал.

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О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

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