Иран предложил США план прекращения войны, Трамп ответил Тегерану

Иранский план направлен на то, чтобы превратить временное прекращение огня в конец войны в течение 30 дней.

Иран предложил США план прекращения войны

Первым этапом плана является постепенное открытие Ормузского пролива

План отвергает демонтаж ядерной инфраструктуры в Иране

Иран через Пакистан предложил США трехэтапный план прекращения войны. В частности, он предусматривает переход от режима тишины к постоянному миру, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

Отмечается, что иранский план направлен на то, чтобы превратить временное прекращение огня в конец войны в течение 30 дней. Он предусматривает обязательство ненападения, в том числе со стороны Израиля, чтобы гарантировать отсутствие возвращения к войне.

Источники рассказали журналистам, что первым этапом плана является постепенное открытие Ормузского пролива и снятие блокады иранских портов со стороны США. Тегеран обещает взять на себя задачу по обезвреживанию морских мин.

По словам источников, второй этап плана предусматривает возобновление Ираном обогащения урана после истечения установленного лимита в 3,6% в соответствии с так называемым "принципом нулевого запаса" (отсутствие накопленного обогащенного урана сверх лимита).

Собеседники издания добавили, что план также отвергает демонтаж ядерной инфраструктуры или уничтожение иранских объектов. Также Тегеран требует снятия санкций, чтобы постепенно высвободить замороженные средства.

Источники поделились с журналистами, что третьим этапом иранского плана является вступление в стратегический диалог с арабскими соседями и создание системы безопасности, охватывающую весь Ближний Восток.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрел новое предложение Ирана и отклонил его. Он также добавил, что военная ситуация "идет очень хорошо". Об этом сообщает Clash Report.

Как пишет CNN, пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что США ответили на предложение Ирана через Пакистан. По его словам, Тегеран изучает ответ Вашингтона.

"Наш 14-пунктный план посвящен исключительно прекращению войны и не содержит вопросов, связанных с ядерной сферой. На данном этапе мы сосредоточены на конкретных мерах по прекращению войны в регионе, включая Ливан", - сказал Багаи.

Пресс-секретарь МИД Ирана заверил, что предложение Тегерана не затрагивает ядерную проблему. Также он отметил, что требование о разминировании Ормузского пролива со стороны США не входит в план Ирана.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иран выступил с инициативой открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, предложив перенести ядерные переговоры на более поздний срок. Об этом сообщал Axios со ссылкой на американского чиновника и информированные источники.

В то же время президент США Дональд Трамп остался недоволен этим предложением. По информации The New York Times, он дал понять своим советникам, что план, предложенный Тегераном, не соответствует его ожиданиям.

Кроме того, Соединенные Штаты сталкиваются с серьезным истощением запасов вооружения из-за войны с Ираном, которая продолжается с конца февраля и уже существенно сократила стратегические резервы. В частности, было использовано более 1100 крылатых ракет большой дальности, которые изначально предназначались для потенциального противостояния с Китаем.

Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

