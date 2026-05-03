Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Иран предложил США план прекращения войны, Трамп ответил Тегерану

Виталий Кирсанов
3 мая 2026, 21:47
Иранский план направлен на то, чтобы превратить временное прекращение огня в конец войны в течение 30 дней.
Иран предложил США план прекращения войны
Иран предложил США план прекращения войны / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Кратко:

  • Первым этапом плана является постепенное открытие Ормузского пролива
  • План отвергает демонтаж ядерной инфраструктуры в Иране

Иран через Пакистан предложил США трехэтапный план прекращения войны. В частности, он предусматривает переход от режима тишины к постоянному миру, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

Отмечается, что иранский план направлен на то, чтобы превратить временное прекращение огня в конец войны в течение 30 дней. Он предусматривает обязательство ненападения, в том числе со стороны Израиля, чтобы гарантировать отсутствие возвращения к войне.

видео дня

Источники рассказали журналистам, что первым этапом плана является постепенное открытие Ормузского пролива и снятие блокады иранских портов со стороны США. Тегеран обещает взять на себя задачу по обезвреживанию морских мин.

По словам источников, второй этап плана предусматривает возобновление Ираном обогащения урана после истечения установленного лимита в 3,6% в соответствии с так называемым "принципом нулевого запаса" (отсутствие накопленного обогащенного урана сверх лимита).

Собеседники издания добавили, что план также отвергает демонтаж ядерной инфраструктуры или уничтожение иранских объектов. Также Тегеран требует снятия санкций, чтобы постепенно высвободить замороженные средства.

Источники поделились с журналистами, что третьим этапом иранского плана является вступление в стратегический диалог с арабскими соседями и создание системы безопасности, охватывающую весь Ближний Восток.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрел новое предложение Ирана и отклонил его. Он также добавил, что военная ситуация "идет очень хорошо". Об этом сообщает Clash Report.

Как пишет CNN, пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что США ответили на предложение Ирана через Пакистан. По его словам, Тегеран изучает ответ Вашингтона.

"Наш 14-пунктный план посвящен исключительно прекращению войны и не содержит вопросов, связанных с ядерной сферой. На данном этапе мы сосредоточены на конкретных мерах по прекращению войны в регионе, включая Ливан", - сказал Багаи.

Пресс-секретарь МИД Ирана заверил, что предложение Тегерана не затрагивает ядерную проблему. Также он отметил, что требование о разминировании Ормузского пролива со стороны США не входит в план Ирана.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Война в Иране – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иран выступил с инициативой открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, предложив перенести ядерные переговоры на более поздний срок. Об этом сообщал Axios со ссылкой на американского чиновника и информированные источники.

В то же время президент США Дональд Трамп остался недоволен этим предложением. По информации The New York Times, он дал понять своим советникам, что план, предложенный Тегераном, не соответствует его ожиданиям.

Кроме того, Соединенные Штаты сталкиваются с серьезным истощением запасов вооружения из-за войны с Ираном, которая продолжается с конца февраля и уже существенно сократила стратегические резервы. В частности, было использовано более 1100 крылатых ракет большой дальности, которые изначально предназначались для потенциального противостояния с Китаем.

Другие новости:

Про джерело: Clash Report

Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Иран Дональд Трамп новости Ирана Трамп новости Удар Израиля по Ирану Атака на Иран
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

22:42Мир
Иран предложил США план прекращения войны, Трамп ответил Тегерану

Иран предложил США план прекращения войны, Трамп ответил Тегерану

21:47Мир
РФ ударила ракетами и сотнями дронов: где гремели взрывы что известно о прилетах

РФ ударила ракетами и сотнями дронов: где гремели взрывы что известно о прилетах

21:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Что добавить в воду при варке яиц, чтобы скорлупа слетала за секунду - лайфхак

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Всю ночь РФ содрогалась от взрывов: есть прилеты, останавливали аэропорты - детали

Можно ли праздновать 40-летний юбилей – священник расставил точки над "і"

Можно ли праздновать 40-летний юбилей – священник расставил точки над "і"

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

Китайский гороскоп на завтра, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

Китайский гороскоп на завтра, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

Последние новости

22:42

В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

22:14

Гороскоп на завтра, 4 мая: Львам — коварство, Козерогам — выгода

21:47

Иран предложил США план прекращения войны, Трамп ответил Тегерану

21:46

РФ ударила ракетами и сотнями дронов: где гремели взрывы что известно о прилетах

20:49

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотреБудут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре
20:38

Динамо открыло счёт, но Шахтёр переломил ход матча: как прошло классическое дерби

20:35

Водителям грозит новый штраф: за одну ошибку могут наказывать сразу

20:15

Враг нанес удар по Запорожью: число пострадавших растет, среди них есть дети

19:51

Дружные всходы моркови за несколько дней: домашний метод, стимулирующий семенаВидео

Реклама
19:51

Швеция остановила нефтяной танкер из "теневого флота" РФ - детали

19:35

Чайник как новый за минуты: хитрый способ убирает накипь без усилийВидео

19:10

Последний парад наступает: Эйдман о провале Путинамнение

18:55

Тревожный сигнал: что действительно стоит за нетипичной атакой РФ на Киевщину

18:52

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

18:37

Дом без лишних деталей: женщина хитро спрятала розетки и стала звездой в Сети

18:14

Не только жужжание по вечерам: чем на самом деле опасны жуки для вашего двора

17:55

Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар-ретранслятор – пограничники

17:52

Любимчики Вселенной: кому улыбнется удача до конца мая

17:28

Взорваны резервуары и трубопроводы: детали удара по НПС в Перми

17:13

РФ ударила ракетами по Днепру: очень много раненных, есть погибший

Реклама
17:11

Фреймут показала детей, которые вернутся в Украину: "Мы с мужем согласились"

16:56

Всегда рядом: пожилые соседи довели молодую женщину до истерики

16:40

Почему 4 мая нельзя заниматься уборкой: какой церковный праздник

16:25

Россияне штурмуют границу и прорываются на запад: названо опасное направление

16:23

В шаге от финала: почему одну из самых глубоких станций так и не открыли для людей

16:12

Тренд на женственность: какие вещи украсят базовый гардероб на лето 2026Видео

15:56

Стюардесса показала, что у нее под униформой: пассажиры замерлиВидео

15:39

"Необычный" лайфхак, который спасает в жару: как без особых усилий охладить жилье

15:29

Погода еще сто раз изменится: синоптики предупредили о переменчивой погоде

15:21

На Ровенщину придет настоящее тепло: когда температура поднимется до +26°

15:16

ВСУ нанесли удар по ракетному кораблю и нефтяному терминалу под Санкт-Петербургом

15:16

Финансовый гороскоп с 3 по 10 мая: Овнам — прибыль, Львам — лишние расходы

14:48

Женщина с деменцией кормила собаку 8 раз в день: чем все закончилосьВидео

14:44

Россия продвинулась на важном направлении: в DeepState раскрыли подробности

14:43

Рекордное тепло накроет Житомирщину: когда температура подскочит до +27 градусов

14:30

"Ребенок родился зеленым": победительница "Холостяка" сообщила о проблемах

14:21

Наочно или наглядно - как правильно сказать на украинском: большинство ошибается

14:09

Любовный гороскоп с 4 по 10 мая: Близнецам - сюрпризы, Львам - приключения

13:57

Ученые из СССР "открыли" воду, которую сочли угрозой для планеты

13:19

Таро-гороскоп: Овнам — ценные уроки, Близнецам — равновесие, а Ракам — горькая правда

Реклама
13:17

Может представлять серьезную угрозу: The Telegraph рассказал о новой "тихой" тактике армии РФ

13:10

"Я из наглых": молодой певец раскрыл, как "добился" Тину Кароль

13:05

После длительной паузы РФ массово применила нетипичное вооружение: в чем опасность

12:39

"Это верх цинизма": ПриватБанк насчитал проценты по несуществующему кредиту

12:30

Что происходит после установки панелей: детали, о которых не знают

12:08

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая: Скорпионам — риски, Стрельцам — успех

12:08

Китайский гороскоп на завтра, 4 мая: Собакам - соперничество, Тиграм - уступки

12:01

Никакие не "сморчки": как правильно назвать весенние грибы на украинском

11:14

Сумская публично высказалась о конфликте с сестрой: "Меня не приглашала"

10:54

Главная ошибка мая: почему нельзя подкармливать розы во время цветения

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять