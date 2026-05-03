Погода резко меняется: жителям Киева и области сообщили о внезапных переменах

В Киеве 3 мая без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.

По прогнозу синоптиков, погода в Украине в воскресенье, 3 мая ожидается без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве 3 мая также без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 3 мая самая высокая температура днем была 30,2° в 2018 г., самая низкая ночью -1,2° в 1885 г.

Прогноз погоды на 4 мая

В понедельник, 4 мая, в Украине в основном без осадков, лишь на юго-востоке страны днем дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-восточной части – северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла (на востоке страны 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 14-19° тепла, на западе и севере страны 18-23°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 20-22°.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

