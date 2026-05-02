Родные КВН-щицы попросили не беспокоить семью в тяжелый момент.

Погибла популярная участница КВН

В террористической России сообщили о том, что погибла одна из самых популярных участниц КВН - Елена Рыбалко.

Как сообщают российские пропагандистские телеграмм-каналы, женщина была участницей команды КВН "Утомленные солнцем".

Информацию о ее смерти подтвердили муж артистки и Международный союз КВН. Рыбалко было 53 года.

Елена Рыбалко погибла в ДТП / Фото Комсомольская Правда

Юмористка погибла в Адлере, когда переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм она скончалась на месте.

Елена Рыбалко — одна из самых заметных участниц команды КВН "Утомленные солнцем". Она выступала вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой в Высшей лиге КВН в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Команда стала чемпионом Высшей лиги в 2003-м.

Что такое КВН КВН - телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и так далее) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и тому подобного.

