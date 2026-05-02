В Харькове дроны РФ нанесли удар по АЗС и автосалону: есть раненые

Главное:
- РФ атаковала Харьков дронами-камикадзе
- Зафиксировано несколько попаданий в разных районах города
- Пострадали три человека
Утром в субботу, 2 мая, российские оккупанты нанесли удары дронами по Харькову. В результате вражеской атаки пострадали три человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, зафиксировано несколько попаданий в разных частях города.
В Слободском районе попадание "Шахеда" привело к повреждению фасада и остекления окон здания. В Салтовском и Основянском районах вражеские дроны нанесли удары по территории АЗС. Также повреждено здание автосалона.
Синегубов добавил, что в Харькове в результате вражеской атаки ранения получили три человека. Всем оказана необходимая медицинская помощь.
"47-летний мужчина получил ранение с повреждением левой лопатки, 89-летний мужчина и 49-летняя женщина перенесли острую стрессовую реакцию в Основянском районе в результате "прилета" вражеского БПЛА", — рассказал он.
Впоследствии Синегубов уточнил, что в Основянском районе повреждено остекление автосалона и 4 автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий российских ударов.
Удары РФ по Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 2 мая российские оккупанты запустили по Украине 163 ударных дрона. Силы ПВО уничтожили и подавили 142 беспилотника, однако зафиксировано попадание 17 дронов в 12 локациях.
Тернополь 1 мая подвергся массированной атаке более чем 50 дронами типа "Шахед". В городе прогремело более 20 взрывов
Кроме того, 2 мая РФ атаковала FPV-дронами в Херсоне две маршрутки. Погибли двое гражданских, еще семь человек ранены.
О личности: Олег Синегубов
Олег Синегубов — председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред