РФ нанесла серию ударов дронами по Харькову: есть "прилеты" и пострадавшие

Сегодня утром Харьков под массированной атакой БПЛА. Удары зафиксированы в пяти районах. Повреждены заправки и автомобили.

Кратко:

Утром 1 мая РФ атаковала Харьков ударными дронами

Под ударами оказались сразу несколько районов города

В результате массированной атаки есть пострадавшие

Утром 1 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Есть попадания в нескольких районах города. Детали раскрыл мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, зафиксировано попадание ударных вражеских дронов по Холодногорскому району.

В Киевском районе города несколько вражеских дронов атаковали заправку.

"Повреждены несколько автомобилей и здание АЗС", - говорится в сообщении.

Еще один удар по городу зафиксирован в Салтовском районе.

Немышлянский район также находится под ударом вражеских дронов – детали удара по району уточняются.

В Слободском районе враг также атаковал заправку – информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

"Продолжается атака вражеских беспилотников на Харьков – будьте осторожны", - добавил Терехов.

В результате массированной атаки вражеских БПЛА есть пострадавшие - их количество и состояние уточняются.

Как писал Главред, в ночь на 1 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу. Повреждены два многоэтажных жилых дома. На местах попаданий разрушены квартиры, возникли пожары. Пострадали два человека, им предоставляется вся необходимая помощь.

В области также зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры. На местах происшествия работают все профильные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий.

В ночь на 29 апреля российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Вспыхнули пожары.

Вечером 27 апреля и в ночь на вторник, 28 апреля, российские оккупационные войска нанесли удары по Сумам, повредив дома, магазин, автостоянку. Обошлось без пострадавших.

Утром 26 апреля российские войска атаковали Чернигов ударными БПЛА. В результате атаки в жилых районах города вспыхнули пожары, а один из дронов взорвался возле многоэтажного дома.

В ночь на 25 апреля российские войска осуществили масштабную комбинированную атаку на Днепр, применив ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

