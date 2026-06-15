Тайна "кисейной барышни": как назвать такого человека на украинском языке

О чем вы узнаете:
- Откуда происходит выражение "кисейная барышня"
- Почему фразеологизм не прижился в украинском языке
- Какими украинскими словами его можно заменить
В книгах часто можно встретить выражение "кисейная барышня". Так говорят о людях, которые не приспособлены к жизни и теряются перед малейшими трудностями. Однако мало кто знает, откуда взялось это выражение и почему в украинском языке нет его точного соответствия. Главред расскажет об этом подробнее.
Научный сотрудник Института энциклопедических исследований НАН Украины Олеся Сулима объяснила, что это выражение появилось в Российской империи еще в XIX веке. Изначально слово "кисея" (на украинском — серпанок) означало тонкую прозрачную ткань, которую использовали для занавесок и элементов одежды. Впоследствии из нее начали шить платья, а сам материал стал ассоциироваться с хрупкостью и изяществом.
Откуда произошло выражение "кисейная барышня"
В словарях "кисейная барышня" — это избалованная и капризная девушка, выросшая в тепличных условиях и не привыкшая к самостоятельной жизни. Со временем это выражение стали употреблять не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин, которые избегают трудностей или боятся ответственности.
Почему это выражение не прижилось в украинском языке
Лингвист отмечает, что фразеологизм не получил распространения в Украине из-за исторических и культурных различий. Украинские традиции, быт и социальный уклад формировались иначе, поэтому образ "кисейной барышни" не стал частью украинской языковой картины мира. Кроме того, слово "кисея" не было распространенным в народной речи.
Видео о том, как сказать на украинском "високосний рік", можно посмотреть здесь:
Какими украинскими словами можно заменить "кисейную барышню"
Поскольку точного украинского соответствия нет, филологи советуют использовать слова, близкие по значению:
- тепличный человек — о том, кого чрезмерно опекали и оберегали от трудностей;
- белоручка — человек, который избегает тяжелой или грязной работы;
- слабодухий — тот, кому не хватает решимости и силы воли.
В современном украинском языке это русское выражение обычно не переводят дословно, а передают его смысл с помощью понятных украинских слов и выражений.
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О личности: Олеся Петровна Сулима
Олеся Петровна Сулима — украинская лингвистка, кандидат филологических наук и доцент кафедры украинского языка Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова. Она является выпускницей этого же учебного заведения, где в настоящее время преподает дисциплины, связанные с культурой речи, практической грамматикой и стилистикой украинского языка. К кругу ее научных интересов относятся исследования грамматической системы современного украинского языка, лингводидактика, а также популяризация аутентичных языковых форм, фразеологизмов и искоренение русизмов. Помимо преподавательской и исследовательской работы, она выступает в качестве языкового эксперта в средствах массовой информации и является автором ряда статей в "Энциклопедии современной Украины".
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