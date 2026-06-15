Тайна "кисейной барышни": как назвать такого человека на украинском языке

Что означает выражение "кисейная барышня" и почему его трудно перевести на украинский язык? Объяснение лингвиста и подборка близких украинских эквивалентов.

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Как сказать "кисейная барышня" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Откуда происходит выражение "кисейная барышня"

Почему фразеологизм не прижился в украинском языке

Какими украинскими словами его можно заменить

В книгах часто можно встретить выражение "кисейная барышня". Так говорят о людях, которые не приспособлены к жизни и теряются перед малейшими трудностями. Однако мало кто знает, откуда взялось это выражение и почему в украинском языке нет его точного соответствия. Главред расскажет об этом подробнее.

Научный сотрудник Института энциклопедических исследований НАН Украины Олеся Сулима объяснила, что это выражение появилось в Российской империи еще в XIX веке. Изначально слово "кисея" (на украинском — серпанок) означало тонкую прозрачную ткань, которую использовали для занавесок и элементов одежды. Впоследствии из нее начали шить платья, а сам материал стал ассоциироваться с хрупкостью и изяществом.

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Откуда произошло выражение "кисейная барышня"

В словарях "кисейная барышня" — это избалованная и капризная девушка, выросшая в тепличных условиях и не привыкшая к самостоятельной жизни. Со временем это выражение стали употреблять не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин, которые избегают трудностей или боятся ответственности.

Почему это выражение не прижилось в украинском языке

Лингвист отмечает, что фразеологизм не получил распространения в Украине из-за исторических и культурных различий. Украинские традиции, быт и социальный уклад формировались иначе, поэтому образ "кисейной барышни" не стал частью украинской языковой картины мира. Кроме того, слово "кисея" не было распространенным в народной речи.

Видео о том, как сказать на украинском "високосний рік", можно посмотреть здесь:

Какими украинскими словами можно заменить "кисейную барышню"

Поскольку точного украинского соответствия нет, филологи советуют использовать слова, близкие по значению:

тепличный человек — о том, кого чрезмерно опекали и оберегали от трудностей;

белоручка — человек, который избегает тяжелой или грязной работы;

слабодухий — тот, кому не хватает решимости и силы воли.

В современном украинском языке это русское выражение обычно не переводят дословно, а передают его смысл с помощью понятных украинских слов и выражений.

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О личности: Олеся Петровна Сулима Олеся Петровна Сулима — украинская лингвистка, кандидат филологических наук и доцент кафедры украинского языка Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова. Она является выпускницей этого же учебного заведения, где в настоящее время преподает дисциплины, связанные с культурой речи, практической грамматикой и стилистикой украинского языка. К кругу ее научных интересов относятся исследования грамматической системы современного украинского языка, лингводидактика, а также популяризация аутентичных языковых форм, фразеологизмов и искоренение русизмов. Помимо преподавательской и исследовательской работы, она выступает в качестве языкового эксперта в средствах массовой информации и является автором ряда статей в "Энциклопедии современной Украины".

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