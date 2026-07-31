Шла за водой: соцсети тронула история 17-летней волонтерки, убитой снайпером РФ

Девушка погибла во время блокады Мариуполя, когда снабжала водой соседей, - об этом в день её рождения написала её ближайшая подруга.

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Трагическая история 17-летней волонтёрши из Мариуполя / Коллаж: Главред, фото: скриншоты/threads

Кратко:

Снайпер РФ 5 лет назад убил 17-летнюю волонтерку Роману в Мариуполе

Девушка погибла, когда несла воду из моря для людей

В социальной сети Threads распространяется трогательный и в то же время болезненный пост о 17-летней волонтерке Романе, чью жизнь цинично унес российский снайпер в блокированном Мариуполе. Историей девушки поделилась её лучшая подруга под ником @she.is.diane в день, когда Романе должно было исполниться 22 года.

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"Сегодня день рождения у моей лучшей подруги Романы, ей должно было исполниться 22 года, но она погибла, когда несла воду из моря, как волонтер, помогая другим людям; её убил российский снайпер в Мариуполе, и теперь ей навсегда 17", - написала подруга погибшей.

По словам девушки, несмотря на все жизненные трудности, Романа всегда оставалась улыбчивой и стремилась помогать другим, даже когда самой было невыразимо тяжело:

"Она была лучшим человеком в моей жизни… Я просто хочу, чтобы вы знали об этом светлом человеке".

Реакция сети: "Мир должен знать, что натворила Р**ня"

Публикация вызвала мощную волну эмоций и сочувствия среди пользователей. Люди в комментариях выражают боль от утраты, гнев из-за преступлений оккупантов и призывают не дать миру забыть об этой трагедии.

"До сих пор не укладывается в голове, как человек на том конце ружья может выстрелить в ребёнка. Вечная память Романе. Очень жаль, что оборвалась жизнь", - написала одна из пользователей, комментарий которой под постом набрал больше всего лайков.

"Проклятая Россия... Какая красивая девочка... Вечная светлая память ей...", - отметил другой комментатор.

Один из пользователей призвал подругу каждый год напоминать обществу о погибшей волонтерке:

"Каждый год напоминайте миру об этой девочке. Мы должны помнить".

На это @she.is.diane ответила, что сделает всё, чтобы память о её подруге жила:

"Напоминаю два раза в год - в день смерти и в день рождения, потому что мир должен знать, что сделала Р**ня".

История 17-летней Романы, которая погибла, пытаясь обеспечить водой других во время осады, стала ещё одним болезненным напоминанием о цене, которую Украина платит каждый день, и о военных преступлениях РФ, не имеющих срока давности.

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