"Горы путают с клубом": танцы на Говерле разделили украинцев на два лагеря

Говерла стала причиной громкой дискуссии после появления видео в соцсетях. Вершина Говерлы превратилась в площадку для споров о культуре отдыха.

https://glavred.info/oddities/gori-plutayut-iz-klubom-tanci-na-goverli-rozdilili-ukrajinciv-na-dva-tabori-10784993.html Ссылка скопирована

Танцы на Говерле / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Почему разгорелся скандал в Карпатах

Какие мнения разделили пользователей сети

Почему танцы на вершине возмутили туристов

Массовый туризм в Карпатах всё чаще становится поводом для горячих дискуссий. То, что для одних является искренним проявлением радости и способом отпраздновать сложное восхождение на самую высокую вершину Украины, для других превращается в нарушение горной тишины и этики. Главред расскажет о курьезном случае, произошедшем на самой высокой точке Карпат.

Очередную волну споров в соцсетях вызвало видео с Говерлы, которое опубликовала пользовательница Threads с ником ira.mavka.

видео дня

Автор запечатлела, как отдыхающие устроили танцы прямо на вершине, и призналась, что долго колебалась, стоит ли публиковать этот ролик из-за возможной волны критики со стороны поклонников такого досуга.

Как бы это показать вам это видео и не нарваться на грубости со стороны любителей такого отдыха. Говерла, - подписала кадры пользовательница.

Публикация быстро стала вирусной и собрала сотни комментариев. Мнения пользователей традиционно разделились: одни считают, что на вершине гор следует соблюдать тишину и уважать природу, другие убеждены, что после изнурительного подъема люди имеют право радоваться так, как считают нужным.

Одни призывают уважать горы

Сторонники спокойного отдыха подчеркивают, что горные вершины - не место для шумных развлечений.

"Люди путают ночной клуб с горной вершиной. Ты едешь за сотни километров ради тишины и величия Карпат, а получаешь дискотеку на камнях".

"Горы требуют уважения и осторожности. Один неверный шаг во время таких танцев - и это уже работа для горных спасателей".

"Жаль, что сейчас всё делается только ради короткого видео в соцсетях. Культура отдыха у нас, к сожалению, отстаёт".

"Хуже всего - это даже не танцы, а когда на вершину несут колонки с музыкой. Это просто неуважение к другим людям, которые едва дошли до финиша".

Другие не видят в этом проблемы

Впрочем, немало пользователей встали на защиту туристов, отметив, что танцы не наносят вреда природе и являются вполне естественной реакцией на покорение вершины.

"Люди преодолели сложный путь пешком, выбросили дофамин и радуются жизни. Они же ничего не ломают и не вредят природе!"

"Главное - чтобы после себя мусор не оставляли. А чем танцы мешают? Это же положительные эмоции!"

"Когда поднимаешься на 2061 метр, появляется такое ощущение победы над собой, что хочется танцевать. Понимаю их на все 100%".

"Лучше видеть радостных танцующих людей, чем тех, кто оставляет после себя кучи бутылок. Давайте будем добрее".

Не обошлось и без шуток

Некоторые комментаторы отнеслись к ситуации с юмором.

"Самая высокая дискотека страны закрывается с заходом солнца, спешите приобрести билеты".

"Вот что бывает, когда на вершине наконец поймал 4G и нужно срочно снять тренд".

"Представьте лица людей, которые поднялись туда из последних сил и пытаются просто перевести дух, а рядом снимают обычный Reels".

Несмотря на опасения автора относительно возможной волны критики, её видео продолжает набирать просмотры и активно распространяется в соцсетях.

Читайте также:

Об источнике: Threads ira.mavka ira.mavka - пользовательница социальной сети Threads, которая делится постами о путешествиях, природе и повседневной жизни. Её публикации в основном носят личный характер, а отдельные видео и наблюдения набирают значительный охват и становятся поводом для обсуждений в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред