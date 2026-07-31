Как сократить принудительную мобилизацию в Украине: "Ахиллес" Федоренко объяснил

Полноценная реформа украинской армии невозможна без дополнительных финансовых ресурсов.

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Федоренко назвал условия для сокращения принудительной мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, фото: Львовский областной ТЦК и СП

Что сказал Юрий "Ахиллес" Федоренко:

С приходом Драпатого ситуация с мобилизацией может улучшиться

Федоренко призвал не торопиться с оценками работы нового главнокомандующего

Для того чтобы уменьшить масштабы принудительной мобилизации и увеличить число добровольцев, Украине необходимо обеспечить достаточное финансирование, предоставить военнослужащим надежные социальные гарантии и достойное денежное обеспечение. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Сил беспилотных систем Юрий "Ахиллес" Федоренко.

По его словам, полноценная реформа украинской армии невозможна без дополнительных финансовых ресурсов. Военный отметил, что повышение эффективности мобилизации напрямую связано с возможностью предложить защитникам конкурентную оплату труда, расширенные социальные пакеты и другие гарантии.

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"Чтобы провести реформу украинской армии в полной мере и повысить эффективность мобилизации - уменьшить количество принудительной и увеличить добровольную - нужны финансово-экономические ресурсы, социальные гарантии, соответствующие пакеты, заработная плата и т. д. Этот ресурс нужно найти", - отметил военный.

Он также отметил, что в нынешних экономических условиях необходимо искать решения, которые позволят постепенно изменить баланс между принудительной и добровольной мобилизацией даже при ограниченных возможностях бюджета.

По мнению командира, под руководством Михаила Драпатого могут быть подготовлены инициативы, способные улучшить ситуацию с учетом существующих финансовых ограничений. Он выразил уверенность, что со временем принудительная мобилизация должна сократиться, а количество граждан, вступающих в ряды Сил обороны добровольно, - увеличиться. При этом, подчеркнул Федоренко, для достижения такого результата потребуется время, а также поддержка общества.

Отдельно военный призвал не торопиться с оценками работы нового главнокомандующего. Он подчеркнул, что руководителю необходимо дать возможность проявить себя на новой должности.

"Мы не должны сейчас, в момент, когда новый главнокомандующий только набирает обороты на своей должности, рассказывать ему, как воевать. Он разберется. Это опытный генерал, и он точно знает, что делать", - заверил Федоренко.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, в Украине Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней, Минобороны ввело новые мотивационные контракты для военных с гарантированной отсрочкой после завершения службы, а также обновило подходы к автоматическому продлению части отсрочек. В то же время ожидается реформирование работы ТЦК и СП, что должно сделать процессы более эффективными, а взаимодействие с военнообязанными - более прозрачным.

Кроме того, Мстислав Баник сообщил о планах реформирования территориальных центров комплектования и изменении их функций для обеспечения прозрачных условий прохождения мобилизационных процедур. Он подчеркнул, что распределение функций ТЦК предусматривает передачу части обязанностей другим учреждениям и создание отдельных центров для проведения мобилизационных процедур.

Напомним, что в Украине обновили процедуру добровольного призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Желающие присоединиться к Силам обороны могут оформлять поступление непосредственно через выбранную воинскую часть, без обращения в ТЦК и СП. Об этом сообщил Киевский городской ТЦК и СП.

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О персоне: Юрий Федоренко Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Терробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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