Закуска из баклажанов, которую съедят в первую очередь: рецепт за 15 минут

Рецепт закуски из баклажанов, которая понравится всем.

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Рецепт маринованных баклажанов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Сезон баклажанов в самом разгаре, поэтому самое время приготовить очень вкусную закуску из этого сезонного овоща, на которую уйдет минимум времени.

Главред узнал, что рецептом маринованных баклажанов в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.

Маринованные баклажаны - рецепт

Ингредиенты:

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Баклажаны 700 г

Морковь 1 шт.

Лук 1 шт.

Болгарский перец 1 шт.

Петрушка

Чеснок 2–3 зубчика

Для маринада:

Уксус 9% 2 ст. л.

Вода 2 ст. л.

Сахар 1 ст. л.

Соль 1 ч. л.

Баклажаны нарезаем кольцами, солим и отставляем. Перец и морковь тонко нарезаем полосками, а лук - полукольцами и обжариваем овощи две минуты на сковороде.

Просушиваем баклажаны бумажным полотенцем и обжариваем на небольшом количестве масла. Для маринада смешиваем уксус, воду, сахар и соль.

Перемешиваем баклажаны с обжаренными овощами, нарезанной петрушкой, измельчённым чесноком и маринадом. Перекладываем закуску в контейнер и отправляем на 6 часов в холодильник. Контейнер периодически нужно встряхивать.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@gotuyemo_v_kayf Самые вкусные маринованные баклажаны ?? Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием! Закуску мариную в контейнерах от @Ubox. Благодаря герметичной крышке ничего не протекает, а все ароматы остаются внутри! Ингредиенты: Баклажаны - 700 г (2 крупных) Морковь - 1 шт. Лук - 1 шт. Болгарский перец - 1 шт. Петрушка - по вкусу Чеснок - 2–3 зубчика Для маринада: Уксус 9% - 2 ст. л. Вода - 2 ст. л. Сахар - 1 ст. л. Соль - 1 ч. л. Приготовление: 1. Нарежьте баклажаны кружочками, посолите и оставьте на 10 минут. 2. Промокните баклажаны бумажным полотенцем и обжарьте на небольшом количестве масла почти до готовности, они должны сохранять форму. 3. Лук, морковь и болгарский перец обжарьте в течение 2 минут. 4. Для маринада смешайте уксус, воду, сахар и соль до растворения кристаллов. 5. Смешайте баклажаны с обжаренными овощами, добавьте измельченный чеснок и петрушку. 6. Залейте маринадом и аккуратно перемешайте. 7. Переложите в контейнер и поставьте в холодильник на 6 часов, периодически встряхивая контейнер, чтобы овощи равномерно промариновались. Приятного аппетита ❤️ #баклажан #рецепты #закуска #салат #быстрыерецепты ♬ Little Things - Adrián Berenguer

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.

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