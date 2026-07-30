Кабмин утвердил налог на посылки: к чему теперь следует готовиться украинцам

Личные подарки стоимостью до 45 евро останутся необлагаемыми налогом, а новые правила вступят в силу не раньше 2027 года.

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Кабмин одобрил налог на посылки / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие посылки лишатся льготы по НДС

Что останется вне налогообложения

Когда нормы вступят в силу

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Кабинет министров одобрил и направляет в Верховную Раду законопроект, отменяющий освобождение от НДС для импортных товаров стоимостью до 150 евро, приобретенных на зарубежных маркетплейсах. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Действующий порядок работает иначе: товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Украину международными почтовыми отправлениями, налогом на добавленную стоимость не облагаются. Правительство предлагает отменить эту норму, чтобы привести украинские правила в соответствие с законодательством Европейского Союза.

Одно исключение в документе сохраняется. Частные подарки стоимостью до 45 евро, отправленные бесплатно, и в дальнейшем не будут подлежать налогообложению.

Равные условия и более 10 млрд грн в бюджет

Ключевым мотивом инициативы Корецкий называет выравнивание конкурентного поля - по его словам, изменение должно создать равные условия для всех участников рынка и поддержать отечественных производителей в честной конкуренции.

Финансовый эффект правительство оценивает в более чем 10 миллиардов гривен дополнительных поступлений ежегодно. Эти средства планируется направить на финансирование обороны, устойчивости государства и развития экономики.

Когда ожидать изменений

Даже в случае принятия законопроекта депутатами нормы не начнут действовать сразу: переходный период продлится до 2027 года, чтобы бизнес, маркетплейсы и операторы доставки успели адаптировать процессы.

Параллельно Кабмин поручил Министерству финансов и другим ответственным органам проработать документ с парламентскими комитетами и фракциями, а также разъяснить его положения общественности.

Повышение налогов в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №15111-д, который вводит новую систему налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, такие как Bolt, Uklon, Glovo, Uber и Airbnb.

Документ стал одним из ключевых обязательств Украины перед МВФ и прошел второе чтение 9 июня после длительной доработки и более 3500 внесенных поправок.

Ранее сообщалось о том, что в Украине готовится новый налоговый законопроект. Гражданам будет разрешено пользоваться льготным режимом налогообложения доходов.

Также сообщалось о том, как планируется облагать налогом виртуальные активы. Проект закона о налогообложении криптовалют готовится к первому чтению.

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Об персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), пишет Википедия.

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