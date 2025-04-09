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Очередь криптовалюты настала: как хотят облагать налогами виртуальные активы

Руслан Иваненко
9 апреля 2025, 19:36
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Налогообложение криптовалют готовится к первому чтению
Биткоин, криптовалюты
Рассматривают разные варианты налогообложения криптовалют / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко о главном:

  • Матрица содержит различные варианты налогового регулирования виртуальных активов
  • Налогообложение виртуальных активов - НКЦБФР обнародовала матрицу

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обнародовала документ с возможными подходами к налогообложению виртуальных активов. Речь идет о так называемой матрице, которая содержит различные сценарии налогового регулирования криптовалют.

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Как сообщается на сайте регулятора, цель публикации - предоставить участникам рынка визуализированную оценку влияния каждой модели на налоговую нагрузку и функционирование рынка в целом. В Комиссии отметили, что системное налоговое регулирование является ключевым этапом формирования полноценного законодательного поля в сфере виртуальных активов.

"В цифровую эпоху вопрос налогов для криптовалют - не гипотеза, а реальность, которая очень быстро приближается. Задача матрицы, которую разработала НКЦБФР - помочь ответственным органам принять взвешенное решение. И в ходе этого процесса важно учитывать преимущества и недостатки каждой модели, ведь эти аспекты могут критически влиять на рынок и налоговую ответственность", - отметил председатель комиссии Руслан Магомедов.

Матрица также включает возможные исключения из налогообложения. В частности, это может касаться дарения активов, переводов между кошельками одного плательщика или пожертвований. В некоторых вариантах предусмотрено установление финансовых лимитов для освобождения от налогов - по аналогии с другими странами.

Вместе с тем председатель НКЦБФР Руслан Магомедов подчеркнул, что документ создан как аналитический инструмент для поддержки профессиональной дискуссии.

В свою очередь, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что матрица пока не имеет практического значения, поскольку работа над соответствующим законопроектом еще продолжается.

По словам Гетманцева, документ, предложенный НКЦБФР, пока "не имеет никакой связи с реальностью", ведь окончательное видение относительно налогообложения криптоактивов еще формируется в рамках профильной рабочей группы.

Он также добавил, что законопроект планируют вынести на первое чтение в парламентском комитете до конца апреля.

Другие экономические новости Украины

Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет. Американская валюта растет после восьмимесячного минимума, свидетельствуют данные НБУ.

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил, что динамика рынка до 13 апреля останется неизменной, ведь пока нет экономических причин для стремительных изменений на валютном рынке. По его словам, курс доллара будет колебаться в пределах 41,4 - 41,8 гривны доллар на межбанке и 41,4 - 41,8 гривны за доллар на наличном рынке.

Кроме этого, вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов отметил, что решающее влияние на курс доллара в Украине имеет именно военная ситуация, а не таможенные инициативы Дональда Трампа. По его словам, главным фактором стабильности на валютном рынке остается Национальный банк Украины.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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