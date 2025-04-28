Что нужно для мощного роста перца: эксперт советует особую подкормку

Опытный огородник объяснил, какую ошибку совершают при высадке рассады перца.

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Огородник дает советы по подкормке и уходу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот видео youtube.com

Вы узнаете:

Чем подкормить рассаду перца после высадки в открытый грунт

Почему без сульфата магния перец будет слабым

Чтобы пересадка рассады перца на грядки прошла успешно, важно соблюдать определенные правила. Главред решил узнать, чем именно нужно подкормить растения, чтобы они быстро прижились и мощно развивались.

Как рассказывает опытный огородник на YouTube-канале "Наша дача", при высадке рассады в открытый грунт растения попадают в не совсем благоприятные условия - холодный грунт, перепады температуры, жара или интенсивное солнце. Поэтому им нужно помогать с первых дней.

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Эксперт отмечает: весна - лучшее время для высадки и подкормки рассады. От того, насколько своевременно и правильно будет проведена подкормка, зависит конечный урожай.

Чем подкормить рассаду перца при высадке

После посадки обязательно проводят полив укоренителем, чтобы стимулировать рост корневой системы.

Для активного наращивания листьев и стеблей можно использовать три варианта подкормки:

Куриный помет. Натуральное удобрение, богатое азотом, калием, кальцием, фосфором и другими полезными веществами. Идеально подходит для весенней подкормки рассады.

Специальный концентрат для рассады. Средство, предназначенное для наращивания листово-стеблевой массы. Его нужно разводить в пропорции: 10 литров воды на рекомендованную дозу концентрата.

Аммиачная селитра. Содержит только азот, стимулирует общее развитие растения, но без влияния на рост листьев и стеблей.

Важно: независимо от выбранного варианта подкормки, обязательно добавляйте в раствор сульфат магния - это поможет перцу быстрее зеленеть и активизирует фотосинтез.

Рекомендуемые пропорции для подкормки

На 10 литров воды растворить половину пол-литровой банки куриного помета.

Добавить 1 столовую ложку сульфата магния.

Под каждый куст перца выливать по 600-700 мл раствора.

Такой подход обеспечит растениям мощный старт и крепкий иммунитет на будущее.

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