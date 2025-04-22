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Что нельзя сажать после огурцов на следующий год: советы для хорошего урожая

Сергей Кущ
22 апреля 2025, 08:47
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Соблюдение простых правил севооборота — залог здорового огорода и богатого урожая!
Что нельзя сажать после огурцов на следующий год
Что нельзя сажать после огурцов на следующий год / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • После каких культур нельзя сеять огурцы
  • Что можно посадить после огурцов

Огурцы — одна из самых популярных культур на огороде, но даже на нескольких грядках важно соблюдать правила севооборота. Неправильно подобранные последующие растения могут не только ухудшить урожай, но и привести к болезням. Разберёмся, что посадить на место, где росли огурцы, и что лучше посадить на грядку после огурцов, чтобы избежать ошибок.

После каких культур нельзя сеять огурцы?

Огурцы относятся к семейству тыквенных. Это значит, что после огурцов нельзя сажать кабачки, тыквы, патиссоны. У этих культур схожие потребности в питательных веществах, а главное — общие болезни и вредители, пишет портал На Пенсии. После них почва может быть заражена, особенно если не было качественной обработки. Также не стоит высаживать огурцы после дыни и арбуза — они также истощают грунт.

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Какие культуры не стоит сажать после огурцов?

Очень важно знать, что нельзя сажать после огурцов на следующий год. В первую очередь — капусту. Эта культура требует много азота, которого после огурцов в почве практически не остаётся. Также не рекомендуется сажать помидоры, так как они подвержены тем же грибковым болезням, что и огурцы — например, фузариозу.

Даже если вы видите, что земля выглядит плодородной, её состав может быть "перекошен" из-за предыдущих посадок. Обязательно учитывайте это при планировании.

Что можно посадить после огурцов на следующий год?

Если вы задумываетесь, что можно посадить после огурцов на следующий год, выбирайте менее требовательные культуры. Отличный выбор — бобовые (фасоль, горох), озимые травы, картофель, морковь, свекла, сельдерей. Эти растения помогут восстановить баланс в почве, особенно если вы дополнительно используете сидераты и органические удобрения.

Лучше всего — чередовать культуры с разной потребностью в питательных веществах. Таким образом, вы не только избежите болезней, но и поддержите естественное плодородие грунта. Через два года, при правильной подготовке почвы, вы снова сможете возвращать на эту грядку огурцы или другие тыквенные.

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