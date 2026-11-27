Больше всего от соли страдают днище, тормозные трубки и пороги, поэтому о защите стоит позаботиться ещё до первого снегопада.

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Ржавчина появляется там, куда водители не заглядывают / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Почему дорожная соль ускоряет появление ржавчины на автомобиле

Какие части машины больше всего страдают от реагентов

Что делать осенью, зимой и весной

Дорожная соль сама по себе не вызывает ржавчину, но, растворившись в воде, резко ускоряет коррозию стали. Наибольший вред она наносит днищу, тормозным и топливным магистралям, а также порогам - то есть тем частям, на которые водители почти не обращают внимания. Замедлить разрушение помогают десять простых мер, распределенных между осенью, зимой и весной, сообщает Quartz.

Соленая вода проводит электрический ток значительно лучше, чем обычная, поэтому реакция, превращающая сталь в оксид железа, протекает быстрее. Чаще всего дороги посыпают хлоридом натрия, а также хлоридами кальция или магния либо рассолом. Их остатки долго держатся на металле, и коррозию часто замечают только тогда, когда краска начинает отслаиваться, а ремонт уже обходится дороже.

"Ни одна из этих мер не делает автомобиль неуязвимым для коррозии", - отмечает издание. Однако вместе они могут замедлить её и помочь машине пережить много зим.

Подготовка к сезону: воск, антикор и краска

Осенью кузов стоит покрыть воском, полимерным герметиком или керамикой, но только после мытья и сушки, иначе защитный слой зафиксирует грязь на краске. Когда вода перестает собираться в капли и растекается пленкой, покрытие пора обновить.

Дно защищают антикоррозионными средствами. Жидкие масляные средства проникают в швы и полости, но смываются, поэтому их нужно периодически обновлять. Твёрдые резиновые покрытия со временем растрескиваются и могут удерживать соль у металла, а нанесённые поверх ржавчины лишь скрывают её. Тормозные диски, колодки и суппорты обрабатывать нельзя.

Сколы, дошедшие до голого металла, нужно заделать до зимы: зачистить, нанести грунт, несколько тонких слоев краски и лак. Глубокие повреждения лучше отдать на кузовное СТО.

Как защитить автомобиль от коррозии / Инфографика: Главред

Зимние привычки и весенний осмотр

Главная зимняя привычка - регулярно мыть днище, желательно сразу после снегопада или поездки по заснеженной трассе. Обычная мойка его не затрагивает, поэтому стоит выбирать опцию мойки днища. Весь кузов лучше мыть в дни с плюсовой температурой, а после мытья протирать уплотнители дверей, чтобы они не примерзли.

Колесные арки и пороги следует промывать отдельно, а дренажные отверстия в дверях очищать от грязи. Во время замены масла стоит попросить механика осмотреть тормозные и топливные трубки, а также подвеску: ржавая тормозная трубка может протечь, и тогда тормоза ослабевают, а поврежденная топливная магистраль грозит пожаром.

Резиновые коврики защищают пол салона от соленой слякоти, а гараж - от снега. Однако в теплом гараже коррозия ускоряется, поэтому перед тем как поставить туда машину надолго, соль следует смыть.

Весной автомобиль моют и осматривают при дневном свете: тревожные признаки - вздувшаяся краска и ржавые пятна на арках, порогах и нижней части дверей. Поверхностную ржавчину можно зачистить и подкрасить самостоятельно, а сквозную коррозию и повреждения рамы лучше доверить профессионалам.

Смотрите видео о том, как избежать коррозии кузова после зимы:

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