Супруга чиновника получала доходы от структур, связанных с рынком технического осмотра, бывшая семейная компания этого же чиновника получает государственные заказы, а конкуренты месяцами ходят по министерству, говорится в расследовании журналистов.

https://glavred.info/economics/kto-zarabatyvaet-na-rynke-tehosmotra-biznes-trebuet-proverit-svyazi-chinovnikov-v-mininfrastruktury-smi-10816067.html Ссылка скопирована

Фото: УНИАН

Скандал вокруг допуска предприятий на рынок обязательного технического контроля транспортных средств набирает обороты, пишет "Судебно-юридическая газета".

Отмечается, что после сообщений о возможных неофициальных платежах в размере 10 тысяч долларов за доступ к этому рынку появились новые подробности о финансовых интересах семьи одного из чиновников ведомства.

Издание отмечает, что предприниматели обратились к министру восстановления, инфраструктуры и транспорта Николаю Калашнику с требованием проверить возможный конфликт интересов Руслана Кириченко, который работает в руководстве отдела технического регулирования на транспорте, и отстранить его от рассмотрения их документов.

видео дня

В декларациях чиновника за 2024 и 2025 годы фигурируют доходы его супруги от компаний, связанных с рынком, который регулирует подразделение её мужа.

Причем одна из компаний, от которой супруга чиновника получала доход в 2025 году, владеет 100% предприятия, работающего на рынке обязательного технического контроля автомобилей.

Журналисты обращают внимание, что еще в 2021 году именно Кириченко, согласно указанному в обращении протоколу, докладывал об этой компании на заседании министерской комиссии по вопросам назначения органов по оценке соответствия. И это не единственная деловая связь семьи чиновника со сферой, находящейся под контролем его отдела.

Издание пишет, что в июне 2025 года государственное назначение от министерства получила компания, учредителем которой ранее был сам Кириченко, а впоследствии – его жена.

Кроме того, супруга чиновника до 2021 года возглавляла профильную ассоциацию участников рынка технического регулирования, а в 2024 и 2025 годах получала зарплату от одного из её учредителей.

При этом конкуренты безрезультатно оббивают пороги ведомства, отмечают журналисты. Пять подач документов, более трёх месяцев переписки с министерством и неоднократная приостановка административных производств – так, по словам представителей бизнеса, выглядит процедура допуска к работе их пунктов техосмотра. И это при предусмотренных 15 рабочих днях на проверку документов.

Одно из решений о приостановке производства подписал именно Кириченко, говорится в материале. При этом, как утверждает бизнес, документы предприятий, связанных с упомянутыми выше структурами, тот же отдел рассматривал значительно быстрее.

Теперь предприниматели требуют от министра Калашника предоставить документ, подтверждающий соответствующие полномочия Кириченко, проверить возможный конфликт интересов и выяснить, применялись ли одинаковые требования к разным участникам рынка. Отдельной проверки требует и ранее обнародованная информация о возможных неофициальных платежах в размере 10 тысяч долларов, подчеркивает "Судебно-юридическая газета".

"Сам по себе доход супруги чиновника от бизнеса не является доказательством коррупции. Как и прежнее участие супругов в коммерческих структурах. Но когда служебные полномочия одного члена семьи пересекаются со сферой деловых интересов другого, возникает вопрос: обеспечило ли министерство надлежащий контроль за принятием соответствующих решений. Особенно когда на действия этого самого чиновника жалуются другие участники рынка", – пишет издание.

Отмечается, что все документы, необходимые для сравнения условий допуска различных предприятий на рынок, находятся в распоряжении ведомства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред