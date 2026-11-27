Чтобы извлечь все зерна из граната и не запачкать кухню соком, воспользуйтесь простым приёмом с холодной водой.

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Как быстро очистить гранат / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

Как быстро очистить гранат с помощью холодной воды

Как отделить зерна от белых пленок и не повредить их

Какой способ очистки граната помогает избежать брызг сока

Очистить гранат можно за несколько минут, не разбрызгивая сок по кухне и не повреждая зерна. Для этого понадобится обычная миска с холодной водой, пишет AleCooks.

Главред расскажет о простом приёме, который поможет быстро отделить сочные зерна от белых плёнок и почти не испачкать руки.

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Как очистить гранат с помощью воды

Сначала помойте гранат и осторожно срежьте верхушку у плодоножки. Затем сделайте на кожуре несколько неглубоких продольных надрезов, ориентируясь на естественные перегородки между частями плода. Важно прорезать только кожуру, чтобы не повредить зерна.

Налейте в большую миску холодной воды, окуните в неё гранат и разделите его на части руками. После этого большими пальцами осторожно отделяйте зерна от кожуры и белых перегородок прямо под водой.

Этот способ удобен благодаря разной плавучести частей плода: зерна опускаются на дно, а лёгкие белые плёнки поднимаются на поверхность. Остаётся собрать их, слить воду через дуршлаг и дать зернам стечь.

Дополнительные советы

Чтобы получить больше целых зерен и не тратить лишнее время, стоит учесть несколько простых нюансов.

Для начала выбирайте тяжелые для своего размера гранаты с гладкой кожурой без заметных повреждений. Обычно такие плоды содержат больше сока.

Не делайте глубоких надрезов ножом: достаточно повредить внешнюю кожуру, чтобы разделить гранат на части. Также лучше взять просторную миску, в которой будет удобно работать руками и удалять белые перегородки.

Если во время разрезания вытечет немного сока, его можно собрать в отдельный стакан. Не стоит выливать его вместе с водой после очистки.

Какой способ очистки граната самый удобный

Существует несколько способов быстро достать зерна из граната. Например, можно разрезать плод пополам, перевернуть срезом вниз над миской и постучать по кожуре обратной стороной ложки. Зерна будут выпадать внутрь, однако сок может разбрызгиваться вокруг.

Другой вариант - разделить гранат на четыре части и вынуть зерна руками. Этот способ позволяет контролировать процесс, но требует больше времени.

Если важно быстро очистить гранат и не испачкать кухню, стоит воспользоваться методом с водой.

Смотрите видео о том, как очистить гранат за 1 минуту:

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