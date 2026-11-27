Читайте в материале:
- Как быстро очистить гранат с помощью холодной воды
- Как отделить зерна от белых пленок и не повредить их
- Какой способ очистки граната помогает избежать брызг сока
Очистить гранат можно за несколько минут, не разбрызгивая сок по кухне и не повреждая зерна. Для этого понадобится обычная миска с холодной водой, пишет AleCooks.
Главред расскажет о простом приёме, который поможет быстро отделить сочные зерна от белых плёнок и почти не испачкать руки.
Как очистить гранат с помощью воды
Сначала помойте гранат и осторожно срежьте верхушку у плодоножки. Затем сделайте на кожуре несколько неглубоких продольных надрезов, ориентируясь на естественные перегородки между частями плода. Важно прорезать только кожуру, чтобы не повредить зерна.
Налейте в большую миску холодной воды, окуните в неё гранат и разделите его на части руками. После этого большими пальцами осторожно отделяйте зерна от кожуры и белых перегородок прямо под водой.
Этот способ удобен благодаря разной плавучести частей плода: зерна опускаются на дно, а лёгкие белые плёнки поднимаются на поверхность. Остаётся собрать их, слить воду через дуршлаг и дать зернам стечь.
Дополнительные советы
Чтобы получить больше целых зерен и не тратить лишнее время, стоит учесть несколько простых нюансов.
Для начала выбирайте тяжелые для своего размера гранаты с гладкой кожурой без заметных повреждений. Обычно такие плоды содержат больше сока.
Не делайте глубоких надрезов ножом: достаточно повредить внешнюю кожуру, чтобы разделить гранат на части. Также лучше взять просторную миску, в которой будет удобно работать руками и удалять белые перегородки.
Если во время разрезания вытечет немного сока, его можно собрать в отдельный стакан. Не стоит выливать его вместе с водой после очистки.
Какой способ очистки граната самый удобный
Существует несколько способов быстро достать зерна из граната. Например, можно разрезать плод пополам, перевернуть срезом вниз над миской и постучать по кожуре обратной стороной ложки. Зерна будут выпадать внутрь, однако сок может разбрызгиваться вокруг.
Другой вариант - разделить гранат на четыре части и вынуть зерна руками. Этот способ позволяет контролировать процесс, но требует больше времени.
Если важно быстро очистить гранат и не испачкать кухню, стоит воспользоваться методом с водой.
Смотрите видео о том, как очистить гранат за 1 минуту:
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