Чаще всего пуховик пачкается в тех местах, которые постоянно соприкасаются с кожей, однако для его чистки не всегда требуется стиральная машина.

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Как почистить пуховик / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем можно удалить жирные пятна на манжетах и карманах пуховика

Как правильно использовать мицеллярную воду для чистки куртки

Как правильно высушить пуховик после чистки

После нескольких недель носки даже новый пуховик может потерять опрятный вид. Чаще всего это заметно на рукавах, манжетах и возле карманов, где ткань постепенно темнеет. Впрочем, не спешите бросать куртку в стиральную машину: есть простой способ освежить её с помощью средства, которое найдётся во многих косметичках.

Главред расскажет, как освежить куртку без полноценной стирки.

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Как удалить жирные пятна с пуховика

Для очистки ткани можно использовать мицеллярную воду, пишет Onet. Её обычно применяют для снятия макияжа, но средство также помогает справиться со свежими жирными пятнами на одежде. В частности, речь идет о загрязнениях, которые оставляет кожный себум на манжетах и возле карманов.

Для этого понадобится бесцветная мицеллярная вода без дополнительных масел и обычный ватный диск. Нанесите на него несколько капель средства и осторожно протрите загрязненные места. Не стоит сильно надавливать или тереть ткань, чтобы не повредить ее поверхность.

Если ватный диск потемнел, замените его на чистый и продолжайте очистку. Особое внимание уделите манжетам, воротнику и краям карманов - эти участки чаще всего соприкасаются с кожей.

Как правильно высушить пуховик после чистки

После чистки протрите обработанные участки чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки мицеллярной воды. Не оставляйте средство высыхать непосредственно на материале.

Как правильно сушить мокрую куртку / Инфографика: Главред

Пуховик лучше сушить естественным способом, вдали от батареек и других источников тепла. Перед использованием мицеллярной воды обязательно проверьте её действие на незаметном участке ткани.

Стоит учитывать, что этот способ подходит преимущественно для свежих и небольших загрязнений. Со стойкими пятнами мицеллярная вода может не справиться - для них понадобятся специальные средства для чистки верхней одежды.

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