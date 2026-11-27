Синоптик предупредил о внезапном похолодании в конце ноября.

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Прогноз погоды в Украине на 28–29 ноября / фото: УНИАН

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Насколько снизится температура в Украине на выходных

Будут ли осадки в ближайшие двое суток

Погода в Украине 28 и 29 ноября на всей территории будет аномально холодной, без существенных осадков. Погодные условия в течение следующих двух дней будет определять мощный скандинавский антициклон, под влиянием которого на территорию Украины распространится холодная воздушная масса арктического происхождения.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Температура воздуха ночью снизится до -5-11 градусов, в западной части страны местами морозы усилятся до -16 градусов. Днем также будет преобладать морозная погода с температурой ниже 0 градусов.

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Циклон и антициклон - какая разница / Инфографика: Главред

"Существенных осадков не ожидается. Лишь в западных областях местами пройдет снег, а на крайнем юге малоподвижный атмосферный фронт вызовет дожди с мокрым снегом и порывистый ветер в субботу", - отметил синоптик.

Синоптическая карта / фото: meteoprog.com

Погода в Украине 28 ноября

В западных регионах Украины в субботу ночью местами пройдет снег, днем без значительных осадков. Только в Карпатах и на Прикарпатье еще будет идти небольшой снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит –3–8 градусов, днем –4+1 градус. В Закарпатье ночью –2+3 градуса, днем 0+5 градусов.

В северных регионах, по словам Кибальчича, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4-9 градусов, днем от 0 до -5 градусов.

В центральной части Украины в течение суток осадков не ожидается. Ветер северо-восточного направления, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от -2 до 7 градусов, днем - от -2 до +3 градусов.

В южной половине страны прогнозируется контрастная погода. На юге Одесской области и в Крыму пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на остальной территории региона будет сухо.

Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, утром и днём возможны порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит -1+4 градуса, днём будет колебаться в пределах 0+5 градусов.

В восточных регионах синоптик прогнозирует сухую и прохладную погоду, без осадков. Ветер северо-восточного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3-8 градусов, днём - 0–5 градусов.

Погода в Украине 28 ноября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 29 ноября

В западных областях в воскресенье ожидается малооблачная погода, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью составит -5-10 градусов, в Карпатах, на Прикарпатье и Буковине –11–16 градусов; днем –2–7 градусов, на Закарпатье около 0 градусов.

В северных регионах страны прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -6-11 градусов, днем -1-6 градусов.

В центральной части страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит –3–8 градусов, днем будет колебаться в пределах 0–5 градусов.

В южных областях Украины, а также в Крыму будет преобладать ветреная, но сухая погода. Осадков, по словам Кибальчича, не ожидается. Порывы северо-восточного ветра местами могут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1-6 градусов, днем – от -2 до +3 градусов.

В восточной части Украины сохранится холодная и сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит –6–11 градусов, днём –1–6 градусов.

Погода в Украине 29 ноября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине и мире - последние новости

Напомним, Главред писал, что декабрь 2026 года в Украине пройдет без погодных аномалий. По данным Укргидрометцентра, синоптики не прогнозируют ни сильных морозов, ни затяжных оттепелей.

Ранее сообщалось, что над Арктикой на высоте около 30 километров ветер в стратосфере изменил направление с западного на восточное 10–11 ноября. Ослабление полярного вихря повышает вероятность более холодного декабря в Европе, однако морозов и снега не гарантирует.

Накануне стало известно, что зима придет в Центральную Европу раньше, чем ожидалось: ряд стран готовится к сильным снегопадам, а в отдельных регионах высота свежего снега может достичь 20 сантиметров.

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