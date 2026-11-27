Хвоя удерживает влагу, защищает корни от мороза и жары и подкисляет почву, что особенно ценно для черники.

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Как заготовить чернику на зиму / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Чем полезна сосновая хвоя в качестве мульчи

Как правильно укрыть ею чернику

Чтобы в следующем году черника хорошо росла и давала много ягод, её нужно правильно подготовить к зиме. В частности, важным этапом является мульчирование, которое защищает куст от морозов.

Главред решил разобраться, что нужно сделать с черникой до конца ноября.

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Чем можно мульчировать чернику

Опавшая сосновая хвоя, которую многие сгребают и выбрасывают, - один из лучших материалов для мульчирования черники и других растений, любящих кислую почву. Она удерживает влагу, выравнивает температуру почвы и постепенно снижает её pH, пишет Deccoria.

Среди других видов мульчи хвоя отличается тем, что хорошо пропускает воздух и медленно разлагается, поэтому пополнять слой приходится нечасто. Перегнивая, она еще и обогащает почву органикой. Зимой такой покров защищает корни от мороза, а летом - от перегрева.

Как правильно мульчировать чернику хвоей

Перед укладкой мульчи клумбу следует прополоть и хорошо полить. Слой не стоит делать слишком толстым, иначе воздух будет хуже поступать в почву.

Хвою распределяют равномерно, но у основания кустов оставляют несколько сантиметров свободного пространства. Если мульча будет плотно прилегать к растению, оно может начать подгнивать у корней.

Под чернику хвою рекомендуют разложить ещё до наступления зимы. В слегка кислой почве эта ягода обычно лучше плодоносит и имеет более здоровую листву.

Также хорошо на хвойную мульчу реагируют малина, клубника, морковь, чеснок и лук. К тому же ровный слой хвои имеет и декоративную ценность, ведь клумбы с ним выглядят ухоженно.

Когда пересаживать ягодные кусты / Инфографика: Главред

Можно ли использовать хвою для компоста

Сосновую хвою можно использовать и для компоста, хотя она перегнивает медленно. Небольшие объемы стоит порезать садовыми ножницами, а большие - измельчить газонокосилкой, так как мелкие частицы разлагаются быстрее.

Прежде чем складывать хвою в кучу, её лучше всего смешать с компонентами, богатыми азотом, такими как скошенная трава или кухонные отходы.

Когда и как посадить чернику – видео:

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