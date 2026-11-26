Частота полива зависит от освещения, размера горшка и влажности воздуха в помещении

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Рождественская звезда может не зацвести к праздникам из-за ошибок в поливе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как часто поливать рождественский кактус

Почему растение не стоит поливать по графику

Как распознать пересыхание или перелив

Рождественский кактус нужно поливать только тогда, когда верхние 2,5–5 см почвы пересохли. В зависимости от условий в доме это обычно бывает раз в 1–3 недели, а фиксированного графика полива эксперты советуют не придерживаться вообще, сообщает Martha Stewart.

Такую рекомендацию дает президент и генеральный директор компании Jackson & Perkins Келли Фанк. По её словам, скорость высыхания субстрата зависит от освещения, температуры и влажности в помещении, поэтому перед каждым поливом следует проверять почву.

Самый простой способ это сделать - погрузить указательный палец в почву примерно на 2,5 см. Также можно воспользоваться влагомером или просто поднять вазон и оценить его вес.

Рождественник относится к трем разновидностям так называемых рождественских кактусов и происходит из тропиков юго-востока Бразилии. Растение считается неприхотливым, а при правильном уходе покрывается розовыми, фиолетовыми или белыми цветками как раз к зимним праздникам.

Свет, горшок и сухой воздух

Больше всего на потребности рождественского кактуса влияет то, где он стоит. Оптимально для него яркое, но рассеянное солнце, и от него же зависит, как быстро высыхает субстрат. Садовник компании Costa Farms Джастин Хенкок обращает внимание на неочевидный зимний эффект.

"Чем больше света получает ваше растение, тем больше энергии у него будет для роста, поддержания здоровья и снижения стресса. Если же растению не хватает яркого света, замедленный рост может компенсировать усиленное испарение. Поэтому вы можете заметить, что зимой растению требуется меньше воды, хотя условия более сухие", - отмечает Хенкок.

Он добавляет, что весной и летом многие владельцы замечают, что почва высыхает быстрее, чем осенью и зимой. Причина в более длинном световом дне и более высоких температурах.

Не менее важен и размер горшка. Фанк подчеркивает, что в небольшом или неглубоком горшке субстрат пересыхает быстрее, поэтому поливать придется чаще. Слишком большой горшок, напротив, долго удерживает влагу, и из-за этого возрастает риск корневой гнили.

Наиболее комфортно рождественская звезда чувствует себя, когда относительная влажность в помещении превышает примерно 45%. Однако отопительный сезон вносит свои коррективы в привычный ритм полива.

"Сухой воздух или низкая влажность ускоряют испарение влаги из почвосмеси, а возможно, и из мясистых стеблей растения. Поэтому если осенью и зимой у вас есть место с большим количеством яркого света, вы можете заметить, что ваш рождественник потребляет столько же влаги, сколько и в длинные дни весны и лета", - предупреждает Хенкок.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Как поливать и о чем свидетельствуют ошибки

Для полива подойдет обычная вода из-под крана, которую подают сверху. Фанк советует брать воду комнатной температуры и поливать обильно, пока она не начнёт вытекать через дренажные отверстия. Слишком холодная или горячая вода может шокировать корни, а излишки жидкости из поддона следует сливать, чтобы корни не стояли в воде.

Нехватку влаги растение сигнализирует своим внешним видом задолго до появления серьезных проблем.

"Когда рождественская звезда немного пересыхает, её мясистые стебли могут приобрести более тусклый, менее яркий зелёный цвет. Если он и дальше будет оставаться слишком сухим, стебли могут начать выглядеть несколько поникшими и сморщенными", - объясняет Хенкок.

К тому же на ощупь такие стебли становятся мягче, чем обычно.

О переувлажнении в первую очередь сигнализирует мокрая, размокшая почва. Растение в таком случае тоже может поникнуть, но его стебли будут не упругими, а кашеобразными на ощупь. Если чрезмерный полив продолжается, стебли желтеют. Кислый запах из почвы, по словам Фанк, часто указывает на корневую гниль.

Чтобы вовремя скорректировать уход, стоит понаблюдать, как ведет себя почвосмесь в первые дни после полива.

"Если она и через неделю остается влажной, возможно, вы добавляете слишком много воды за один раз. Лучший выход - уменьшить количество воды, чтобы смесь высыхала быстрее", - советует Хенкок.

Смотрите видео о том, что делать, чтобы рождественская звезда обильно цвела:

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