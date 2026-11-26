Также под ударом оказались Куйбышевский НПЗ в Самаре и нефтеперекачивающая станция "Транснефти" в Башкортостане.

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Последствия атаки дронов на РФ в ночь на 26 ноября / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, Astra

Кратко:

Дроны атаковали промзону Невинномыска, где работает завод "Азот"

По данным OSINT, под удар попал энергоблок ГРЭС мощностью 410 МВт

В Самаре горит НПЗ, в Башкортостане - удар по станции "Транснефти"

В ночь на 26 ноября беспилотники атаковали промзону Невинномыска в Ставропольском крае страны-агрессора РФ, где расположены химкомбинат "Невинномысский Азот" и Невинномысская ГРЭС. Также сообщается о пожаре на Куйбышевском НПЗ в Самаре и об ударе по нефтеперекачивающей станции в Башкортостане.

О отражении атаки на промзону ночью заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

видео дня

"Силы ПВО отражают налёт вражеских беспилотников, направленный на промзону Невинномыска. Есть сбитые", - цитирует Владимирова Astra.

Местные жители всю ночь сообщали о взрывах в районе промзоны и Невинномыской ГРЭС, пишет мониторинговый канал Exilenova+. Всего, по данным Astra, прозвучало более 30 взрывов, активно работала российская ПВО.

Что известно об ударе по Невинномыской ГРЭС

OSINT-аналитик Astra по видео с камер наблюдения установил, что была атакована ПГУ-410 - парогазовая установка электрической мощностью 410 МВт, которая является отдельным энергоблоком Невинномыской ГРЭС. Официального подтверждения поражения пока нет.

Невинномысская ГРЭС / Фото: t.me/astrapress

Невинномысская ГРЭС - крупная газовая тепловая электростанция федерального значения, входящая в состав ПАО "ЭЛ5-Энерго". Она поставляет электроэнергию в объединенную энергосистему Северного Кавказа и юга России.

Через дорогу от станции расположен Невинномысский "Азот", входящий в группу "ЕвроХим", - один из крупнейших потребителей её электроэнергии. Завод поставляет компоненты взрывчатых веществ для российского ВПК.

Это как минимум седьмой налет на предприятие за время полномасштабной войны. Ранее его атаковали в мае, марте и январе 2026 года, а также в декабре и августе 2025 года.

Невинномысская ГРЭС / Фото: t.me/astrapress

Что происходит в Самаре и Башкортостане

В Самаре ночью, вероятно, загорелся еще один резервуар на Куйбышевском НПЗ, сообщил канал Exilenova+ в Telegram. Впоследствии канал уточнил, что пожар продолжается - видео смотрите по ссылке.

Пожар в Самаре / скриншот

В Туймазинском районе Башкортостана, по предварительным данным, произошёл взрыв на линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово" компании "Транснефть-Урал". Информация о последствиях уточняется.

"Субханкулово" компании "Транснефть-Урал" / Фото: Exilenova+

Через этот узел перекачивают сырую нефть из Западной Сибири и Татарстана. Станция соединена с магистралями в направлении Альметьевска и Самары, а также с нефтепроводами Туймазы - Уфа и Туймазы - Омск.

"Субханкулово" компании "Транснефть-Урал" / Фото: Exilenova+

Как пишет Astra со ссылкой на OSINT-аналитика, пожар действительно возник на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Субханкулово" в Туймазинском районе Башкортостана.

Местные власти подтвердили "возгорание" после падения "обломков беспилотников на территории промзоны".

"Отбита атака БПЛА на Туймазинский район. Обломки беспилотников упали на территории промзоны. Возник пожар, все службы на месте. Погибших и пострадавших нет", - написал глава администрации Туймазинского района Булат Мусин.

ЛВДС "Субханкулово" - линейная производственно-диспетчерская станция в Туймазинском районе Республики Башкортостан, принадлежащая компании АО "Транснефть- Урал". Она используется для приёма, хранения и транспортировки нефти по магистральным трубопроводам.

По данным EnergyBase, станция получает сырьё от ЛПДЗ "Языково" и направляет его в сторону Альметьевска, ПНПС "Шкапово" и НПС "Азнакаево". Резервуарный парк состоит из 10 резервуаров общей вместимостью 160 тыс. куб. м. Указанный в базе годовой объем транспортировки - 90 млн тонн. Станция связана с четырьмя нефтепроводами, в том числе "Усть-Балик - Курган - Уфа - Альметьевск" и "Субханкулово - Шкапово".

ЛВДС "Субханкулово" / Astra

ЛВДС "Субханкулово" / Astra

ЛВДС "Субханкулово" / Astra

Официальных комментариев Генштаба ВСУ относительно ударов по этим объектам на момент публикации не было.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Остановят ли удары по НПЗ российскую экономику: мнение эксперта

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что главная задача Украины - вывести из строя российские НПЗ и лишить страну дизельного топлива.

"Наша основная задача на пути к этой цели - добить российские НПЗ, над чем Украина продолжает работать. Прежде всего это нужно для того, чтобы в России не было дизельного топлива. Не будет дизеля - российская экономика остановится", - подчеркнул специалист.

По словам эксперта, от дизельного топлива напрямую зависит и способность Кремля продолжать боевые действия.

"Без дизельного топлива будет невозможно обеспечивать армию и дальше продолжать войну", - пояснил Загородний.

С ним соглашается ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, который в комментарии УНИАН обратил внимание на темп ударов по российской нефтепереработке.

"Где-то 1/5 мы уже точно уничтожили. И обратите внимание на темп", - отметил он.

Дикий считает, что при сохранении такой интенсивности последствия для всей отрасли могут стать критическими.

"Реально, при таком темпе российская нефтепереработка может просто прекратить существование как отрасль", - добавил ветеран.

Атаки на РФ - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 25 ноября дроны атаковали Самарскую область. Тогда загорелись Сизранский и Куйбышевский НПЗ компании "Роснефть". Куйбышевский НПЗ является крупнейшим предприятием нефтяной отрасли региона.

В ночь на 23 ноября под ударом оказался Татарстан. Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию Калейкино под Альметьевском, принадлежащую "Транснефть-Прикамье". Эту станцию уже атаковали 19 ноября.

Невинномыск также подвергся атаке в мае. Тогда в ночь на 20 мая под ударом оказался химкомбинат "Азот", на территории которого вспыхнул пожар. В тот же день взрывы прогремели в Кстово Нижегородской области, где расположен НПЗ "Лукойла".

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