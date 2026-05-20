Огненный столб дыма в небе: РФ мощно атаковали дроны, есть поражение

Уже известно как минимум о двух "жирных" целях, которые атаковали беспилотники.

https://glavred.info/world/ognennyy-stolb-dyma-v-nebe-rf-moshchno-atakovali-drony-est-porazhenie-10766186.html Ссылка скопирована

Атака в некоторых регионах РФ продолжается / Коллаж: Главред, фото: t.me/supernova_plus

Что сообщил Андрющенко:

По меньшей мере 6 регионов РФ подверглись атаке дронов

В результате атаки поврежден химический завод

В Кстово под ударом НПЗ

В ночь на 20 мая страну-агрессора Россию атаковали дроны. О последствиях ударов по территории врага в Telegram рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его данным, в Ставропольском крае был атакован Невинномиск, а именно местный химический комбинат "Азот". После удара на территории предприятия вспыхнул пожар.

видео дня

Также в Нижегородской области раздались взрывы в Кстово. Под ударом оказался местный НПЗ "Лукойла". Предварительно есть поражения, но атака еще продолжается.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Полное видео атаки на Нижегородскую область РФ смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.

В Ленинградской, Владимирской, Воронежской областях и Краснодарском крае местные жители сообщают о работе ПВО по воздушным целям, местами о взрывах и пролете дронов.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как атаки Украины влияют на ситуацию в РФ — мнение аналитиков

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, интенсификация украинской кампании ударов по объектам в глубоком тылу РФ продолжает подрывать экономический потенциал Кремля.

В частности, ключевые нефтяные порты, такие как Усть-Луга и Приморск, в настоящее время работают не на полную мощность. Это мешает России получить максимальную выгоду не только от высоких цен на нефть, но и от недавнего ослабления санкций США.

Удары по России — последние новости

Ранее сообщалось, что московский нефтеперерабатывающий завод временно остановил работу после удара украинского дрона, который произошел в минувшие выходные.

Недавно СМИ писали, что Украина активизировала применение беспилотников средней дальности, что все заметнее влияет на ситуацию на фронте и создает серьезные проблемы для российских войск.

Напомним, что Силы обороны Украины в течение 18 и 19 мая нанесли удары по НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и НПС "Ярославль-3". Масштабы ущерба в настоящее время уточняются.

Другие новости:

О личности: Петр Андрющенко Петр Андрющенко – руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред