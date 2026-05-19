'Планируют операции': Сырский сделал тревожное заявление об угрозе из Беларуси

Сырский предупредил о возможном расширении боевых действий и усилении угроз с северного направления, в частности с территории Беларуси.

Сырский сделал тревожное заявление об угрозе со стороны Беларуси

Российский Генштаб активно планирует наступательные действия с севера

Новые операции врага из Беларуси приведут к увеличению фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил о возможном расширении линии фронта из-за угрозы со стороны Беларуси. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию "Милитарный".

Он заявил, что существует тенденция к расширению линии фронта. Он также напомнил о последних данных украинской разведки и заявлениях президента Владимира Зеленского относительно угрозы со стороны Беларуси, в частности возможности проведения Россией операций против Украины с северного направления со стороны Беларуси.

"Это реально, мы знаем эти данные. О том, что российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера. Это значит, что фронт еще увеличится", - сообщил он.

Есть ли угроза наступления из Беларуси

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для ТСН заявил, что нынешнюю активность на белорусском направлении не стоит воспринимать лишь как демонстративные действия.

По его словам, сейчас в Беларуси находятся около 2000–2200 российских военных, преимущественно специалисты по ПВО, РЭБ и обслуживанию авиации, а не боевые ударные подразделения.

Аналитик напомнил, что в 2022 году наступление с севера осуществляла группировка численностью около 40 тысяч военных, тогда как сухопутные силы Беларуси насчитывают примерно 14 тысяч человек. Поэтому повторение сценария нового масштабного наступления на Киев он считает маловероятным.

В то же время Коваленко отметил, что, несмотря на отсутствие мощной ударной группировки, ситуация на северном направлении все же может обостряться по другому сценарию. По его мнению, российские силы могут прибегнуть к локальным провокациям, попыткам вторжения в приграничные села и усилению информационного давления вдоль белорусской границы.

"По северной границе. Таких сил хватает, и ресурсов у Беларуси также хватает, чтобы осуществлять такие провокации… Если возникнет необходимость, то мы сможем стрелять собственным оружием. Поэтому ответ будет", — резюмировал Коваленко.

Напомним, что РФ готовится к наступлению на Киев с территории Беларуси, а Владимир Зеленский предупреждал о рисках ударов не только по Черниговскому, но и по Киевскому направлению, из-за чего украинское командование уже усиливает оборону северной границы. В Киеве заявили о наличии данных о контактах Кремля с Лукашенко. Ставка готовит отдельный план реагирования.

Как ранее сообщал Главред, РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь на фоне совместных ядерных учений с Минском, что может вызвать частые воздушные тревоги по всей Украине из-за угрозы запусков гиперзвуковых ракет. Мониторинговые каналы уже фиксируют усиленную активность авиации. Учения продлятся как минимум до 30 мая.

Также в ГПСУ ранее предупреждали об активности со стороны Беларуси у границы с Украиной и подготовке логистических маршрутов и полигонов, которые Россия может использовать для нового обострения ситуации на севере. Украинская разведка и пограничники постоянно отслеживают перемещение войск. В ГПСУ подчеркнули, что сценарий 2022 года больше не станет неожиданностью.

О личности: Александр Сырский Сырский Александр — главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

