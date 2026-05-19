Почему перед выходом из дома обязательно нужно присесть: как обмануть злых духов

Старинная приметка о "сидении на дорожке" возникла ещё в дохристианские времена. Что символизирует этот ритуал и как его правильно выполнять.

Примета "присесть на дорожку"

О чем вы узнаете:

Почему перед дорогой принято "приседать на дорожку"

Как правильно соблюдать традицию перед поездкой

Традиция "присесть на дорожку" знакома многим, однако ее истинный смысл понимают не все. Для кого-то это просто привычка, а для кого-то — древний ритуал, наполненный глубоким символизмом. Что на самом деле стоит за этой приметой, расскажет Главред со ссылкой на УНИАН.

Откуда взялась примета

Этот обычай возник еще в дохристианский период, когда люди верили в домовых. Наследственная ведьма и финалистка 5-го сезона "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева объясняет, что раньше резкие движения и спешка перед выходом считались опасными:

Суеверия возникли во времена веры в домового (в дохристианский период). Считалось, что дух-хранитель дома может рассердиться, если кто-то внезапно уедет, или попытается схватить путешественника. Присев, люди как бы "обманывали" домашнего духа, показывая, что никто никуда не уходит.

Победительница 5-го сезона "Битвы экстрасенсов" Жанна Шулакова добавляет, что хаотичные сборы у двери создают состояние суеты. В магической практике это состояние связывают с негативным энергетическим воздействием — "маетой", которую человек из-за спешки может навлечь на себя сам. В результате путешественник начинает все забывать, терять вещи или получать мелкие травмы.

Кроме того, по словам Жанны Шулаковой, спешка негативно влияет на атмосферу в доме:

Еще бабушки говорили: "Бегаешь — домового пугаешь". Поэтому, когда вы суетитесь по квартире перед выходом, вы раздражаете свою домашнюю нечистую силу. Домовой начинает нервничать, злиться и, когда вы уйдете из дома, он вам навредит.

Оскорбленный дух, согласно древним поверьям, может устроить бытовые неприятности — спровоцировать прорыв воды или поломку техники. Минута спокойствия на пороге демонстрирует, что в семье все стабильно и никто не спешит.

Психологическая польза ритуала

Помимо мистического смысла, у традиции есть вполне рациональное объяснение. Ярослава Солодеева отмечает, что сидение перед дорогой несет психологическую пользу:

Несколько секунд тишины помогают успокоиться, сосредоточиться и вспомнить, не забыли ли вы ключи, документы или выключить утюг.

Как правильно "сидеть на дорожку"

Эксперты подчеркивают, что во время выполнения этого ритуала важно соблюдать тишину и не разговаривать.

По словам Ярославы Федоровой, сидеть нужно молча. Однако по желанию можно мысленно попросить благословения на удачное путешествие или коротко сказать: "С Богом!".

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами.

