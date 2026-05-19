Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Почему перед выходом из дома обязательно нужно присесть: как обмануть злых духов

Марина Иваненко
19 мая 2026, 16:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Старинная приметка о "сидении на дорожке" возникла ещё в дохристианские времена. Что символизирует этот ритуал и как его правильно выполнять.
Примета
Примета "присесть на дорожку" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Почему перед дорогой принято "приседать на дорожку"
  • Как правильно соблюдать традицию перед поездкой

Традиция "присесть на дорожку" знакома многим, однако ее истинный смысл понимают не все. Для кого-то это просто привычка, а для кого-то — древний ритуал, наполненный глубоким символизмом. Что на самом деле стоит за этой приметой, расскажет Главред со ссылкой на УНИАН.

Откуда взялась примета

Этот обычай возник еще в дохристианский период, когда люди верили в домовых. Наследственная ведьма и финалистка 5-го сезона "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева объясняет, что раньше резкие движения и спешка перед выходом считались опасными:

видео дня

Суеверия возникли во времена веры в домового (в дохристианский период). Считалось, что дух-хранитель дома может рассердиться, если кто-то внезапно уедет, или попытается схватить путешественника. Присев, люди как бы "обманывали" домашнего духа, показывая, что никто никуда не уходит.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Победительница 5-го сезона "Битвы экстрасенсов" Жанна Шулакова добавляет, что хаотичные сборы у двери создают состояние суеты. В магической практике это состояние связывают с негативным энергетическим воздействием — "маетой", которую человек из-за спешки может навлечь на себя сам. В результате путешественник начинает все забывать, терять вещи или получать мелкие травмы.

Кроме того, по словам Жанны Шулаковой, спешка негативно влияет на атмосферу в доме:

Еще бабушки говорили: "Бегаешь — домового пугаешь". Поэтому, когда вы суетитесь по квартире перед выходом, вы раздражаете свою домашнюю нечистую силу. Домовой начинает нервничать, злиться и, когда вы уйдете из дома, он вам навредит.

Оскорбленный дух, согласно древним поверьям, может устроить бытовые неприятности — спровоцировать прорыв воды или поломку техники. Минута спокойствия на пороге демонстрирует, что в семье все стабильно и никто не спешит.

Психологическая польза ритуала

Помимо мистического смысла, у традиции есть вполне рациональное объяснение. Ярослава Солодеева отмечает, что сидение перед дорогой несет психологическую пользу:

Несколько секунд тишины помогают успокоиться, сосредоточиться и вспомнить, не забыли ли вы ключи, документы или выключить утюг.

Как правильно "сидеть на дорожку"

Эксперты подчеркивают, что во время выполнения этого ритуала важно соблюдать тишину и не разговаривать.

По словам Ярославы Федоровой, сидеть нужно молча. Однако по желанию можно мысленно попросить благословения на удачное путешествие или коротко сказать: "С Богом!".

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
приметы интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ начала операцию против Латвии: что задумал Кремль и какую ловушку готовят для Трампа

РФ начала операцию против Латвии: что задумал Кремль и какую ловушку готовят для Трампа

17:13Аналитика
Доллар и евро внезапно подешевели: новый курс валют на 20 мая

Доллар и евро внезапно подешевели: новый курс валют на 20 мая

16:50Экономика
ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

15:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

"Доброе утро" говорить нельзя - как правильно здороваться на украинском

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тимур Мирошниченко сказал, сколько заработал за комментирование "Евровидения"

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера в поле за 35 с

Резкие перемены и крупные деньги: таролог назвала фаворита июня 2026

Резкие перемены и крупные деньги: таролог назвала фаворита июня 2026

Последние новости

17:27

225-й ОШП удерживает один из самых сложных участков фронта: БФ "Надежда" и Валерий Дубиль укрепляют полк Олега Ширяева

17:24

Что обязательно нужно дать малине в мае: секрет обильного урожая ягод

17:13

РФ начала операцию против Латвии: что задумал Кремль и какую ловушку готовят для Трампа

17:13

Как долго действительно яйца хранятся в холодильнике: ответ точно удивит

16:53

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в маеВидео

Компенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодексаКомпенсация за помолвку и риски для имущества: юрист Цыбко — о проблемах нового Гражданского кодекса
16:50

Доллар и евро внезапно подешевели: новый курс валют на 20 мая

16:40

Назван самый редкий цвет глаз в мире: принадлежит лишь 2% людей

16:35

Почему перед выходом из дома обязательно нужно присесть: как обмануть злых духов

16:16

Почему 20 мая нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

Реклама
15:46

На Львовщине прогремел взрыв: мужчина взорвал боевую гранату возле стадиона

15:41

Сколько времени ребенок может пользоваться гаджетами: ответ специалиста

15:40

Тля исчезнет раз и навсегда: секретный трюк, который работает лучше химии

15:23

Собака с "поросячьим пятачком" удивила людей: что показал ДНК-тестВидео

15:21

ВСУ "разнесли" два нефтяных объекта РФ, вспыхнул пожар: Генштаб раскрыл детали

15:09

На волоске: Повалий при смерти оказалась на операционном столе

14:57

Гайтана оправдалась за скандал и благотворительный концерт

14:53

Какие вещи категорически запрещено оставлять в раковине на ночь: список удивит

14:45

Новый рецепт окрошки на сметане: легендарный суп за 25 минут

14:41

Когда Петров пост - в 2026 году уже будет по новому календарю

14:28

Электромобиль может потерять 31% запаса хода: как спасти батарею в жаруВидео

Реклама
14:19

РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненыхФото

14:13

Спрос на солнечные панели растет: цены могут удивить покупателейВидео

14:09

Звезда "Зважені та щасливі" отрезал лишнюю кожу и показал "до" и "после"

14:05

"Завершение СВО просто необходимо": в Госдуме РФ сделали срочное заявление

13:53

Большинство ошибаются годами: что добавить в фарш для сочных котлет

13:32

Прорыв границы в зоне ЧАЭС: в ГПСУ заявили о реальной угрозе

13:20

Китайский гороскоп на завтра, 20 мая: Обезьянам - интуиция, Свиньям - форс-мажоры

13:04

Как сказать по-украински "впопыхах" — варианты, о которых мало кто знаетВидео

12:57

Задача на интеллект для 2 класса стала вирусной: не все взрослые могут выполнить

12:49

Украинка пережила Чернобыль и родила в 66 лет: врачи не верятВидео

12:38

Яблоки не будут гнить: что нужно сделать уже сейчас, чтобы спасти урожайВидео

12:26

Сильные ливни и град накроют Украину: синоптик предупредила об опасной погоде

12:20

Удобрение станет ядом: что нельзя класть в компостную ямуВидео

12:03

Всего 30 секунд: простое действие в мае поможет забыть о мухах

11:56

В одном из городов Украины проезд в общественном транспорте может подешеветь

11:53

РФ перебрасывает МиГ-31К в Беларусь: мониторы предупредили об опасности

11:42

Клубника становится мелкой и кислой по неожиданно причине: как все исправитьВидео

11:41

Резкий разворот цен: один популярный овощ неожиданно подешевел

11:19

Женщина проучила соседа, который заваливал ее мусором: сеть в восторге

11:01

Тысячи военных, авиация и флот: РФ и Беларусь отрабатывают ядерный сценарий - детали

Реклама
10:58

Как прочистить забитый слив на кухне за 0 гривен: лайфхак от сантехника

10:55

Си Цзиньпин во время встречи с Трампом неожиданно высказался о Путине - FT

10:52

Когда в Украине могут снизить мобилизационный возраст: в ОП назвали одно условие

10:12

Обстрелов станет больше: Россия приготовила новую тактику ударов по Украине

10:00

Фантастический конец мая ждет трех знаков зодиака: кто в списке

09:48

Гороскоп на завтра, 20 мая: Весам — проблемы, Водолеям — спокойствие

09:45

После ливней и града в Украину придет летнее тепло с Каспия: когда ударит жара

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

08:33

Атака дронов по Одесчине спровоцировала сильный пожар: что попало под ударФото

08:29

Карта Deep State онлайн за 19 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять