Атака дронов по Одесчине спровоцировала сильный пожар: что попало под удар

Анна Ярославская
19 мая 2026, 08:33
Оккупанты ночью ударили дронами-камикадзе по гражданскому объекту.
Последствия атаки дронов на Одесскую область
Вражеский дрон ударил в здание склада / Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA

Кратко:

  • Армия РФ атаковала Одесскую область ударными БпЛА в ночь на 19 мая
  • Большинство вражеских беспилотников сбили подразделения ПВО
  • В Измаильском районе зафиксировано попадание в здание склада

В ночь на 19 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными беспилотниками.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, большинство воздушных целей поражения были уничтожены силами ПВО.

В Измаильском районе БПЛА попал в здание склада, повредив кровлю и окна.

Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

По словам Кипера, обошлось без пострадавших.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В ГосЧС Одесской области сообщили, что минувшей ночью россияне снова атаковали регион ударными беспилотниками.

"В Измаильском районе в результате попадания возник пожар в пустом складском помещении. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространение огня на большую площадь. К счастью, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

  • Последствия атаки дронов на Одесскую область 19 мая
    Последствия атаки дронов на Одесскую область 19 мая Фото: ГСЧС, t.me/odeskaODA
Как писал Главред, в ночь на 19 мая армия страны-агрессора РФ нанесли удары беспилотниками по Харькову. Под удар попали Холодногорский и Новобаварский районы города. В местах попадания возникли пожары, повреждено более 25 частных жилых домов и одна многоэтажка. Три человека получили травмы.

В ночь на 18 мая армия страны-агрессора РФ также атаковала дронами Одессу. Повреждены дома, лицей и детский сад. Пострадали 11-летний мальчик и мужчина. Под утро враг также атаковал объекты инфраструктуры.

Также в ночь на 18 мая российская оккупационная армия нанесла комбирированный ракетно-дроновый удар по Днепру. В городе под вражеский удар попал жилой квартал. Возникли пожары.

Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине

Страна-агрессор РФ изменила тактику атак дронами типа "Шахед" по Украине, начав использовать их не только ночью, но и в дневное время. Такие удары превращаются в практически непрерывные многочасовые атаки, направленные на истощение страны и давление на гражданское население, пишет Business Insider.

Украинский аналитик Игорь Анохин из Института науки и международной безопасности отметил, что последние удары свидетельствуют о формировании новой российской тактики.

"Пока это нельзя назвать окончательно сформированной схемой, однако она уже выглядит как новая оперативная модель", - подчеркнул эксперт.

По мнению Анохина, ключевая задача таких действий заключается не только в поражении объектов инфраструктуры, но и в психологическом воздействии на население.

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

