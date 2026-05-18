«Мадяр» раскрыл новые детали удара по Москве — что пытается скрыть Кремль

Роберт Бровди "Мадяр" раскрыл новые подробности удара по Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кремль скрывает последствия атаки украинских дронов на Москву

Российская ПВО из сотен ракет не смогла защитить столицу РФ

Силы беспилотных систем и в дальнейшем будут наращивать удары вглубь России

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" рассказал о новых деталях массированного удара дронами по Москве. По его словам, россияне пытаются замалчивать последствия атаки. Об этом он написал в сообщении в Telegram.

По его словам, в Кремле продолжается "информационный блэкаут" после "пощечины" украинских дронов по Москве 17 мая.

"Пельмень, получив чистый удар, включил окуня", — отметил он.

"Мадяр" заявил, что Кремль пытается одновременно поддерживать иллюзию "нормальности" через цензуру в информационном пространстве и сдерживать ожидания собственного населения относительно так называемых "красных линий". По его мнению, российское руководство демонстрирует признаки слабости и потери уверенности.

Командующий Силами беспилотных систем также отметил, что система противовоздушной обороны Москвы, подвергшаяся ударам в ночь на воскресенье, включает более 100 пусковых установок комплексов С-300, С-400 и С-500, а также более 50 зенитных артиллерийско-ракетных комплексов "Панцирь-С1/С2".

ЗРК "Панцирь" С-1

По его словам, речь идет о потенциале одновременного запуска более 700 зенитных управляемых ракет. Однако это не спасло российскую столицу от ударов дронов.

Пост "Мадяра" / Скриншот

"Величие империи заканчивается там, где начинается простая математика системного глубокого поражения. Будем наращивать (вероятно, речь идет об ударах по Москве, — ред.), червь должен погибнуть", — резюмирует он.

Отдельно "Мадяр" поблагодарил подразделения глубинного поражения Сил беспилотных систем, в частности 1 отдельный центр СБС, батальон "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птицы Мадяра", 413-му отдельному полку СБС "Рейд" и 412-й отдельной бригаде СБС "Немезис", а также ССО, СБУ, ГУР и другим подразделениям Сил обороны Украины, которые "откупорили "Moscow never sleeps"".

Роберт Бровди "Мадяр"

Какова цель ударов по Москве — мнение эксперта

Как писал Главред, украинские беспилотники продолжают активно наносить удары по российским аэродромам, нефтеперерабатывающим заводам и другим военным объектам. В то же время, по мнению главного редактора Sotnik-TV, журналиста и публициста Александра Сотника, для усиления внутреннего давления и дестабилизации ситуации в РФ украинским спецслужбам стоило бы сосредоточиться также на ударах по Москве.

Сотник считает, что масштабная атака на российскую столицу могла бы серьезно напугать население, которое, по его словам, до сих пор не ощущает последствий войны непосредственно на себе.

"Они (россияне — ред.) там живут в тепле, и их ничего не касается. А нужно, чтобы коснулось, чтобы до них долетело, чтобы у них под ногами задрожала земля, чтобы над их головой свистели ракеты... Вот после этого очень многое изменится", — сказал он.

Кроме того, он обратил внимание на наличие в Москве трех теплоэлектроцентралей, удары по которым, по его мнению, могли бы привести к перебоям с электро- и теплоснабжением в столице РФ.

Как ранее сообщал Главред, самая масштабная атака дронов на Москву с начала полномасштабной войны затронула сразу несколько стратегических объектов в Подмосковье, среди которых предприятия оборонной промышленности и нефтяная инфраструктура. В РФ заявляли о якобы сбитых сотнях БПЛА. В то же время в российских регионах фиксировали пожары и перебои в работе аэропортов.

В ISW обратили внимание, что провалы тыловой ПВО России после ударов по Москве вызвали волну паники среди российских военных блогеров и пропагандистов. Аналитики отметили, что Кремль пытался минимизировать информацию о последствиях атак и избегать упоминаний о поражении оборонных предприятий.

Отметим, что после новой волны ударов по российской столице в ЦПД заявили об ухудшении ситуации для россиян из-за атак дронов на Москву, если Кремль не прекратит войну против Украины. Андрей Коваленко подчеркнул, что фронт постепенно смещается вглубь территории РФ. В Центре противодействия дезинформации также считают, что российские власти уже не способны гарантировать безопасность даже крупнейшим городам страны.

О личности: кто такой "Мадяр" Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

