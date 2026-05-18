Как правильно обрезать тую, чтобы она не лысела - основные правила и ошибки

Садоводы рассказали о простом "правиле одной трети", которое поможет вернуть дереву густоту и насыщенный зеленый цвет.

Как подстричь тую, чтобы крона стала пышной

Туя — одно из самых популярных вечнозеленых растений в садах и ландшафтном дизайне. Ее высаживают в качестве живой изгороди, декоративного элемента или естественного ограждения. Однако без правильного ухода растение может потерять густоту, оголить ветви и утратить декоративный вид. Ключевую роль в этом играет своевременная и правильная обрезка.

Главред узнал, как правильно проводить обрезку, каких ошибок следует избегать и что делать, чтобы растение не облысело.

Почему важно обрезать тую

Регулярная обрезка помогает поддерживать плотную крону, стимулирует рост молодых побегов и предотвращает "облысение" нижних частей растения, пишет Agroinform.hu. Если не ухаживать за туей, она может вытягиваться, терять форму и становиться более уязвимой к болезням.

Когда лучше всего обрезать тую

Идеальным временем для обрезки туи является весна (март-апрель) и начало лета (конец июня-начало июля). После весенней стрижки растение пробуждается и восстанавливается максимально быстро, поскольку побеги в это время интенсивно развиваются.

Важно проводить процедуру, когда ночные заморозки уже прошли, но сильная летняя жара еще не наступила. Летняя обрезка должна подправить форму и сдержать слишком бурный рост ветвей вверх.

Осенняя и зимняя обрезка категорически не рекомендуются. Свежие срезы и молодые побеги просто не успеют одревеснеть до холодов, из-за чего зимой туя пострадает от морозов и начнет болеть.

Основные правила обрезки деревьев / Инфографика: Главред

Как правильно обрезать тую, чтобы она не лысела

Обрезать можно только зеленые, живые части растения. На старых, полностью коричневых или безлистных ветках нет спящих почек. Если срезать ветку слишком глубоко, до сухой древесины, она больше никогда не пустит зелени. На этом месте навсегда останется голая лысина. Для безопасного формирования кроны действует правило одной трети: за одну стрижку можно удалять не более трети длины от зеленого побега.

Чтобы процедура прошла успешно, используйте только хорошо заточенные и продезинфицированные секаторы или кусторезы. Тупые инструменты оставляют рваные раны, в которые легко попадает инфекция.

Саму стрижку стоит планировать на пасмурные дни или на ранние утренние часы, ведь под палящим солнцем свежие срезы мгновенно получат ожоги, и кончики ветвей пожелтеют. После завершения работ обязательно обильно полейте тую водой у корней и при необходимости подкормите специальным удобрением для вечнозеленых культур.

Об источнике: Agroinform.hu Agroinform.hu — это ведущий венгерский аграрный портал с более чем 20-летней историей. Ресурс является главным источником информации для фермеров и садоводов, сочетая в себе профильное СМИ, экспертные советы по растениеводству и один из крупнейших маркетплейсов сельхозтехники в стране. Сайт помогает аграриям внедрять инновационные технологии, следить за рыночными ценами и эффективно вести хозяйство благодаря проверенным практическим рекомендациям.

