Украина создала свой первый КАБ с боевой частью 250 кг: как выглядит бомба

Новое оружие позволит наносить удары на десятки километров.

Федоров показал первый украинский КАБ

В Украине создали первую отечественную управляемую авиабомбу, готовую к боевому применению. Новое оружие создано с учетом всех реалий современной войны. Производство авиабомб дает Силам обороны преимущество на поле боя. Об этом министр обороны Украины Михаил Федоровзаявил 18 мая.

По его словам, что участник платформы Brave1 разработал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла испытания и готова к использованию на фронте.

Разработка длилась 17 месяцев. Боевая часть украинского КАБа – 250 кг.

"Украинский КАБ имеет уникальную конструкцию и создан с учетом реалий современной войны. Это не копия западных или советских решений, а собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров после пуска", - рассказал глава Минобороны.

Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию.

В настоящее время пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

"Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high tech-оружия, которое системно усиливает Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя. Вскоре украинские КАБы будут работать по целям врага", - добавил Федоров.

Как писал Главред, советник Министерства стратегических отраслей промышленности Юрий Сак рассказал, что с 2014 года количество предприятий, вовлеченных в производство вооружений, выросло до около 100 государственных и почти 700 частных компаний. Производство гаубиц увеличилось с одной в месяц в 2022 году до 15 ежемесячно. Кроме того, Украина производит полный спектр беспилотных систем - от разведывательных до ударных дронов с дальностью полета до 2000 км.

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Силы обороны сегодня уже имеют ракеты, которые по характеристикам схожи с немецкими Taurus.

Украина наладила серийное производство крылатых ракет дальнего радиуса действия Фламинго на засекреченном предприятии компании Fire Point. На данный момент выпускается примерно одна ракета в сутки, но уже к октябрю запланировано увеличение объёмов до семи единиц в день.

Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Также украинская ракета-дрон "Пекло", упоминания о которой впервые появились в декабре 2024 года, получила видеоподтверждение эффективного боевого применения.

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

