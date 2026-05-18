Как палец, на котором носят кольцо, влияет на жизнь — мольфар удивил своим ответом

Ангелина Подвысоцкая
18 мая 2026, 04:11
Максим Гордеев утверждает, что на жизнь влияет палец и даже рука, на которой носят кольцо.
На каком пальце носить кольцо / Коллаж: Главред, фото: pexels

Кольцо — это не просто украшение, оно обладает своей энергией и является энергетическим символом. Оно имеет форму круга, который считается символом цикла, силы, обета и энергетического замкнутого круга.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев утверждает, что каждый палец имеет свою энергию. Кольцо на определенном пальце может усилить ту сферу жизни, за которую отвечает этот палец.

На пальце какой руки носить кольцо

Один и тот же палец на разных руках может давать разный эффект.

Левая рука отвечает за внутренний мир. Она может усилить интуицию, эмоции, подсознание, личную энергию.

В то же время правая рука отвечает за внешний мир, а именно: действия, влияние, реализацию, деньги, общение с людьми.

На каком пальце носить кольцо

Большой палец

Большой палец связан с внутренней опорой, личной силой, характером и способностью не сломаться под давлением. Если носить кольцо на левой руке, это усилит лидерство, решительность и уверенность в себе. Если носить кольцо на большом пальце правой руки, это поможет держать эмоции под контролем и не поддаваться манипуляциям.

Кольцо на большом пальце подойдет тем, кто хочет стать сильнее внутренне. Оно помогает, когда нужно:

  • взять себя в руки;
  • не бояться решений;
  • отстоять свою позицию;
  • вернуть контроль над жизнью;
  • не позволять другим управлять вами.

Указательный палец

Указательный палец связан с социальным статусом, авторитетом, карьерой, амбициями и умением вести за собой. Если носить кольцо на левой руке, это повысит самооценку, поможет побороть страхи и внутренние сомнения. Если носить кольцо на указательном пальце правой руки, это усилит карму, влияние, карьерный рост и умение заявить о себе.

Кольцо на указательном пальце подойдет тем, кто хочет повысить свой статус. Оно помогает, когда нужно:

  • стать более заметными;
  • усилить авторитет;
  • продвинуться в карьере;
  • говорить увереннее;
  • влиять на людей;
  • не принижать себя.

Средний палец

Средний палец связан с кармой, ответственностью, финансовой стабильностью, дисциплиной и жизненными уроками. Если носить кольцо на левой руке, это поможет устранить внутренние ограничения, страхи, чувство долга и давления. Если носить кольцо на среднем пальце правой руки, это усилит финансовую реализацию, стабильность, успех в бизнесе и работе.

Кольцо на среднем пальце подойдет тем, кто хочет денег и порядка. Оно помогает, когда нужно:

  • стабилизировать финансы;
  • выйти из хаоса;
  • стать дисциплинированным;
  • избавиться от страха перед будущим;
  • укрепить материальную опору;
  • завершить старые долговые истории.
Максим Гордеев
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Безымянный палец

Безымянный палец связан с сердцем, красотой, романтическими чувствами, творчеством, женственностью, вдохновением и личным сиянием. Если носить кольцо на левой руке, это поможет залечить эмоциональные раны, восстановиться после разрывов и открыться любви. Если носить кольцо на безымянном пальце правой руки, это усилит привлекательность, магнетизм, желание проявлять себя и притягивать достойного партнера.

Кольцо на безымянном пальце подойдет тем, кто хочет любви и внутреннего света. Оно помогает, когда нужно:

  • привлечь любовь;
  • раскрыть женственность;
  • стать более привлекательным энергетически;
  • восстановить веру в отношения;
  • пробудить творчество;
  • почувствовать себя желанным.

Мизинец

Мизинец отвечает за коммуникацию, договоренности, интуицию, торговлю, гибкость мышления и способность чувствовать скрытые процессы. Если носить кольцо на левой руке, это поможет раскрыть интуицию, поможет замечать уловки и не совершать ошибок. Если носить кольцо на мизинце правой руки, это усилит ораторские способности, харизму и легкость в контактах.

Кольцо на мизинце подойдет тем, кто работает со словом или творчеством. Оно помогает, когда нужно:

  • лучше договариваться;
  • легче находить общий язык;
  • развивать интуицию;
  • чувствовать людей;
  • избегать обмана;
  • быть более убедительным.

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

