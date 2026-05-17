Опасный вирус стремительно распространяется: ВОЗ вводит международную чрезвычайную ситуацию

Главное из новости:
- ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию
- Вспышка Эболы стремительно распространяется
- Риски распространения растут из-за мобильности населения
Всемирная организация здравоохранения признала новую вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайным событием международного значения. Решение принято из-за высокого риска выхода вируса за пределы региона, хотя о пандемии пока речь не идет. Об этом пишет РБК-Украина.
Вспышка, которая стремительно расширяется
По состоянию на 16 мая в провинции Итури подтверждено восемь случаев заражения штаммом Бундибугио. Медики также сообщают о сотнях подозрений: 246 возможных заражений и 80 смертей, которые могут быть связаны с вирусом.
Болезнь уже пересекла границу. В Кампале 15 и 16 мая подтвердили два случая, один из них — летальный. Оба пациента прибыли из Конго. Еще один инфицированный вернулся в Киншасу после поездки в Итури.
В ВОЗ предполагают, что реальное количество зараженных может быть значительно больше: в регионе фиксируются многочисленные кластеры смертей и симптомы, характерные для геморрагической лихорадки.
Почему это вызывает тревогу
Организация отдельно подчеркивает случаи смерти медицинских работников — признак того, что вирус может распространяться внутри больниц, где контроль инфекций часто затруднен из-за нехватки ресурсов.
Ситуацию усугубляют гуманитарный кризис, активное перемещение населения и нестабильность в регионе. Все это создает условия для быстрого распространения вируса между странами, особенно учитывая оживленные транспортные и торговые маршруты.
Дополнительный риск — отсутствие утвержденных вакцин или специального лечения именно против штамма Бундибугио, который отличается от других вариантов Эболы.
Что будет дальше
Генеральный директор ВОЗ в ближайшее время созовет Комитет по чрезвычайным ситуациям. Эксперты должны предоставить государствам рекомендации по сдерживанию вируса и возможным временным ограничениям.
Как писал ранее Главред, украинские врачи сообщают о возвращении газовой гангрены — смертельно опасной инфекции, которую исторически связывали с окопами Первой мировой войны.
Ранее в парламенте заявили о массовом заражении норовирусом — возбудителем, который легко распространяется в закрытых коллективах. После установления причины в Раде усилили санитарные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции.
Напомним, в Киеве за один из летних месяцев более чем в четыре раза увеличилось количество людей, оказавшихся в больницах с осложнениями от COVID-19.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
