ВСУ перехватили инициативу и вернули контроль над позициями: названо направление

Алексей Тесля
16 мая 2026, 22:39
Украинские силы продолжают уничтожать вражеские огневые позиции на фронте.
  • Украинские подразделения сумели перехватить тактическую инициативу
  • Южный фронт — самое горячее место боевых действий

На юге Украины российские войска пытаются обойти Гуляйполе и взять город в кольцо. Одновременно в районе Степногорска противник использует диверсионные группы на фронте.

Однако украинские подразделения сумели перехватить тактическую инициативу, сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин 24 каналу.

По его данным, украинские силы продолжают уничтожать вражеские огневые позиции и постепенно возвращают контроль над захваченными участками.

"Сейчас южный фронт — самое горячее место боевых действий. На юго-западном направлении от Гуляйполя, вблизи Железнодорожного и Чаривного, за минувшие сутки произошло около 30 столкновений. Противник пытается продвигаться в сторону Запорожья", — рассказал Волошин.

По его словам, бои продолжаются и внутри самого Гуляйполя: враг пытается огнём вытеснить украинских защитников с ключевых позиций.

"Мы налаживаем логистику на этих участках, особенно у Степногорска. Противник рассматривает это направление как одно из основных и действует диверсионными группами, а не полноценными штурмовыми силами", — пояснил он.

Успех ВСУ на юге: что известно

Однако, отметил Волошин, украинские подразделения смогли вернуть инициативу и восстановить контроль над позициями контратаками. Удержание населенного пункта требует не только обороны и штурма, но и налаживания групп закрепления, логистики и коммуникаций.

"Такие методические действия позволяют строить устойчивую оборону и возвращать контроль над территорией. Плюс уничтожаем вражеские огневые средства, которые могут угрожать логистике и нашим штурмовым подразделениям", — добавил он.

Угроза обострения на фронте: прогноз ВСУ

Виктор Трегубов заявил, что российские войска, скорее всего, готовятся к активизации наступления на фронтовых направлениях.

По его словам, сейчас уровень боевых действий остаётся относительно невысоким. Однако с началом сезона, когда деревья покроются листвой, ситуация может измениться. Трегубов пояснил, что появление зелёной растительности создаёт более благоприятные условия для проведения атак.

Как сообщал Главред, аналитики проекта "DeepState" заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

О персоне: Владислав Волошин

Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

"Слава Украине!": LELEKA разнесла Евровидение 2026 вокалом и мощным посланием

Свитолина обыграла топ-теннисистку США и стала победительницей супертурнира в Риме

Евровидение 2026 финал: онлайн трансляция

Град, грозы и шквалы: на Украину надвигается мощный шторм

"Все дарю тебе": Данилко спас выступление LELEKA на Евровидении 2026

Начало "белой полосы": удача сама постучится в дверь трех знаков зодиака

Почему в СССР в каждом доме хранили сушеную крапиву: объяснение удивит

Китайский гороскоп на завтра, 17 мая: Лошадям - встречи, Быкам - неурядицы

