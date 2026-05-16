"Политическая система дала трещину": у Путина начались серьезные проблемы в России

Юрий Берендий
16 мая 2026, 15:50
Морозов считает, что Россия сталкивается с внутренними системными проблемами, которые постепенно ослабляют позиции Кремля.
У Путина начались серьезные проблемы в России — Морозов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем идет речь в материале:

  • Потенциал ядерного шантажа Путина уже полностью растрачен
  • РФ отстает от Украины в дронах и не имеет сил на второй фронт
  • Политическая система России треснула и будет медленно разрушаться

Несмотря на громкие заявления Кремля о ядерном оружии и "войне с Европой", реальное пространство для маневра российского диктатора и военного преступника Владимира Путина существенно сузилось. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Путин не может дальше вести ядерную эскалацию. В значительной степени ее потенциал уже исчерпан. Никто просто не боится — из тех, кто отвечает за безопасность на континенте. Ядерная угроза эффективна, когда ею размахивают очень редко и очень весомо. Но если постоянно кричать: "Мы всех засыплем ядерным пеплом", постепенно возникает адаптация", — указал он.

Морозов отметил, что у Путина нет возможности открыть второй фронт из-за нехватки необходимых военных ресурсов. По его словам, затяжной характер войны против Украины уже сам по себе объясняется ограниченными возможностями России быстро пополнять запасы вооружения, в частности снарядов и ракет, которые сразу же активно расходуются.

Он также подчеркнул, что Кремль не может игнорировать отставание России в сфере беспилотных технологий по сравнению с Украиной. По оценкам экспертов, Россия отстает примерно на год в развитии дронов, тогда как Украина активно усиливает сотрудничество с Германией и другими странами не только в производстве беспилотников, но и в сфере систем управления.

На этом фоне, как подчеркивает Морозов, Кремль осознает технологическое отставание и необходимость времени для его преодоления, что делает идею второго фронта маловероятной.

"Все эти привычные предположения сейчас уже не очень хорошо работают. Я бы сказал так: парадоксальная ситуация заключается в том, что у Путина нет хода. Мне кажется, 9 мая это было написано на его лице: он был довольно мрачным, у него не было энергии выступить с какой-то пламенной речью, и было непонятно, к чему эта пламенность. Он был вынужден фактически свести к минимуму присутствие своих любимых дальнобойных ракет на параде и присутствие техники вообще. Думаю, в результате он окажется на милости инерции. Сейчас треснула политическая система — это видно. И у него нет клея, чтобы залить эту щель и заделать ее. Она будет медленно расширяться", — отметил он.

Политический философ также заметил, что ключевым вопросом становится не столько дальнейшие действия Путина, сколько готовность различных международных игроков реагировать на возможное углубление внутренних трещин в российской системе. По его мнению, Украине придется формировать новую политическую стратегию, отличную от подходов первых лет войны, если произойдет ослабление режима Путина. Подобные изменения в подходах, как он считает, также придется наработать Европейскому Союзу и отдельным европейским государствам.

Руководитель Института свободной России Александр Морозов отметил, что первые годы полномасштабной войны сформировали довольно устоявшуюся логику восприятия конфликта о том, что Россия выступает агрессором, Украина сопротивляется, а западные государства поддерживают Киев.

По его словам, такая модель позволяла выстраивать понятную политическую и аналитическую рамку, в пределах которой считалось, что путинский режим является стабильным и долгосрочным явлением, с которым необходимо просто научиться взаимодействовать.

"Но если начинается какая-то динамика, возникает множество вопросов. С кем иметь дело в России? Можно ли этим людям доверять? Понятно, что нельзя — политика в такой ситуации не предполагает доверия. Но иметь дело все равно нужно. И если иметь дело, то кто должен это делать? Кто те люди, которые будут работать с этими россиянами? На какие шаги в сторону России можно пойти, чтобы не дать залить эту щель клеем, а наоборот — расширить ее", — подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, в случае появления в России не демократических перемен, а постепенного внутреннего переформатирования, когда внутри системы начнет укрепляться условная "партия мира", перед международными игроками встанет вопрос пересмотра подходов и последовательности политики в отношении РФ.

"Что с этим делать? Отбрасывать, не иметь с этим ничего общего или каким-то образом эту партию поддерживать? Это большой круг вопросов. Думаю, оно начнет обсуждаться в Европе уже в конце мая, на саммите министров иностранных дел, где, как мы слышим, впервые будет обсуждаться возможная стратегия Евросоюза на случай, если Путин не сможет перейти к дальнейшей эскалации, а будет дальше сползать с горы. Тогда встанет целый ряд вопросов", — подытожил он.

Оценки ситуации на фронте от аналитиков CNN фиксируют смещение инициативы после активизации украинских ударов по российской логистике и роста роли дронов, что постепенно меняет характер боевых действий и темпы продвижения сторон. В материале также подчеркивается, что Украина смогла частично компенсировать преимущество РФ за счет технологических решений. На этом фоне все чаще говорят об изменении хода войны в Украине и провалах Кремля на фронте. Фронт остается динамичным и нестабильным. Стороны адаптируются к новым условиям боя.

Российское информационное пространство все чаще вынуждено признавать, что затяжная война не дает Москве стратегического результата, а санкционное и военное давление накапливает эффект, который уже влияет на внутреннюю ситуацию в РФ. Отдельные публицисты прямо говорят об отсутствии сценария выхода без потерь и усилении истощения ресурсов. Как ранее сообщал Главред, в России уже фиксируют признание неизбежного поражения в войне.

Системные риски внутри РФ усиливаются на фоне военной инерции и сужения политических решений для Кремля, что создает дополнительное давление на управленческую модель Путина. Эксперты указывают, что сочетание экономического истощения, потерь на фронте и внутренних трещин в системе может в ближайшие месяцы сформировать критический узел проблем.

О личности: Александр Морозов

Александр Морозов — российский журналист, политолог, политический философ. В 2011–2014 гг. — шеф-редактор "Русского журнала", в 2014–2015 гг. — преподаватель Бохумского университета в Германии, в 2015–2016 гг. — сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

