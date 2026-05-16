Одобрят ли США новый пакет финпомощи Украине - конгрессмен ответил

Виталий Кирсанов
16 мая 2026, 15:52
По словам конгрессмена-республиканца, война России против Украины происходит "во дворе Европы".
В Конгрессе США ставят под сомнение новое финансирование Украины
В Конгрессе США ставят под сомнение новое финансирование Украины

Что сказал Брайан Маст:

  • Европа должны взять на себя большую ответственность за поддержку Киева
  • Вашингтон продолжит поддерживать Украину

Конгресс США вряд ли одобрит новый большой пакет финансовой помощи Украине. Такое мнение выразил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст. Об этом пишет "Радио Свобода".

"Я не верю, что вы увидите новый американский пакет безопасности помощи Украине - на 6 миллиардов долларов, 60 миллиардов или любую другую сумму", - заявил Маст.

По словам конгрессмена-республиканца, война России против Украины происходит "во дворе Европы", поэтому именно европейские государства должны взять на себя большую ответственность за поддержку Киева.

Маст также заявил, что администрация президента США Дональда Трампа придерживается "взвешенного" подхода к войне в Украине.

В то же время Вашингтон, по его словам, продолжит поддерживать Киев через передачу вооружения, разведданные и санкционное давление на Россию.

"Мы готовы быть посредниками мира. Европа должна защищать собственный двор", - сказал Маст.

В то же время американский конгрессмен поддержал идею новых санкций против России. Однако он подчеркнул, что ограничения не должны больше вредить союзникам США, чем самой РФ.

"Санкции должны наносить больше вреда нашим врагам и приносить больше пользы нам и нашим союзникам", - подчеркнул Маст.

Оценка поддержки Украины со стороны партнеров

Политолог и руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что помощь Украине от западных союзников остается стабильной и значительной. Он подчеркнул, что важную роль в этом играет Европейский Союз, который оказывает как финансовую, так и существенную военную поддержку.

По словам эксперта, Украина фактически закупает американское вооружение за средства, предоставленные европейскими партнерами. Фесенко также напомнил о переговорах в Вашингтоне 18 августа, где обсуждался масштабный пакет военных закупок на сумму 90–100 млрд долларов.

"Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно затрудняет России одержать победу в войне", — подчеркнул эксперт.

помощь США, инфографика
Инфографика Главред

Военное сотрудничество между Украиной и США — новости по теме

Как сообщал Главред, США и Украина приблизились к формированию новой модели оборонного партнерства: межправительственные команды подготовили проект меморандума, который должен определить условия будущего соглашения.

В проекте заложена возможность экспорта украинских военных технологий в США и создания совместных производственных площадок для дронов. По данным телеканала, интерес Вашингтона усилился после того, как украинские разработки проявили себя во время войны в Иране.

Ранее американские военные развернули украинскую систему противодействия дронам "Карта неба" на ключевой авиабазе в Саудовской Аравии после серии ударов иранских беспилотников и ракет. По данным Reuters, платформу установили на базе Принца Султана, а украинские инструкторы уже прибыли для обучения американских подразделений.

Напомним, украинские военные накопили уникальный опыт противодействия иранским дронам типа "Шахед", который может быть полезен для США в противостоянии с Ираном. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). В отчете также отмечается, что к украинским наработкам в сфере борьбы с беспилотниками проявляют интерес не только США, но и несколько государств Персидского залива.

О персоне: Брайан Маст

Брайан Маст (Brian Mast) - американский политик, член Палаты представителей США от Республиканской партии, представляющий 21-й избирательный округ штата Флорида.

Брайан Маст родился 10 июля 1980 года.

Брайан Маст известен как ветеран военной службы, получивший тяжелые ранения во время боевых действий.

Служил в армии США в качестве специалиста по обезвреживанию бомб в Афганистане. В 2010 году в результате взрыва самодельного устройства потерял обе ноги и палец на руке.

Награжден медалями "Пурпурное сердце" и "Бронзовая звезда".

Впервые был избран в Конгресс США в 2016 году.

Является одним из самых решительных сторонников Израиля в Конгрессе. В прошлом добровольно помогал израильской армии в качестве гражданского волонтера.

