Девушка показала изобретение своей мамы: украинцы рыдают от смеха

Самодельное устройство для разговоров по телефону стало хитом TikTok. Пользователи шутят, что идею нужно срочно патентовать.

Девушка показала необычное изобретение своей мамы / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@romanenko_masha

Видео с необычным изобретением в TikTok уже собрало миллионы просмотров и тысячи сохранений. Пользователи соцсети активно оставляют шутливые комментарии и обсуждают странное устройство.

В TikTok набирает популярность видео, опубликованное пользователем Романенко Маша. В ролике женщина показала необычное домашнее изобретение своей мамы для телефонных разговоров.

Что за странное устройство

На видео украинка демонстрирует тканевую конструкцию, которую надевают на голову. По ее словам, далее в специальный карман помещается телефон, чтобы можно было разговаривать без помощи рук, продолжая делать дела по дому.

Героиня ролика отметила, что идею придумала ее мама.

"Берется телефон и засовывается в этот карман. Это для того, чтобы разговаривать с сестрой. Чтобы обе руки были свободны. Можно готовить и кушать. Очень удобная штука", - сказала Маша.

В специальный карман помещается телефон / Фото: tiktok.com/@romanenko_masha

Автор видео с юмором отметила, что "никто никогда в жизни не догадался бы, что это такое".

Реакция соцсетей

Ролик быстро стал вирусным, набрав более 8,6 млн просмотров. Пользователи TikTok начали массово обсуждать необычное изобретение в комментариях.

Среди самых популярных реакций:

"Маме за эту разработку премию";

"Сначала надо было запатентовать, а потом показывать";

"Может сказать ей, что наушники придумали, или не мешать бизнесу?"

"Это по сколько времени они общаются с сестрой, чтобы додуматься до такого креативного решения"

Смотрите в видео о необычном изобретении для разговоров по телефону:

TikTok TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

