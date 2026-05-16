Что чаще всего снится людям: статистика поисковых запросов Google

Исследователи изучили самые популярные сны в мире и выяснили, почему многим людям снится выпадение зубов. Причина оказалась неожиданной.

Что чаще всего снится людям?

О чем вы узнаете:

Какой сон люди чаще всего ищут в Google

Почему многим снится выпадение зубов

Если вам когда-нибудь снилось, что у вас выпадают зубы, вы далеко не одиноки. Данные поисковых запросов Google, проанализированные экспертами сервиса исследования сна Zoma, свидетельствуют, что это один из самых распространенных сюжетов сновидений в мире.

Исследователи изучили статистику поиска в разных странах, чтобы выяснить, какие сны люди пытаются истолковать чаще всего.

Сны о змеях стали самыми популярными в мире

В глобальном итоге самым популярным запросом оказались сны о змеях. Самые высокие показатели наблюдаются в странах, где встречается много ядовитых рептилий.

В Бразилии пользователи ищут толкование снов о змеях примерно 352 000 раз в месяц.

В Турции этот показатель составляет 214 000 поисковых запросов ежемесячно.

При этом змеи часто снятся и жителям тех регионов, где реальной угрозы от них нет. Например, в Великобритании, где местные змеи почти безопасны для человека, рептилии заняли второе место по популярности среди ночных сюжетов.

Почему американцам и британцам чаще всего снятся зубы

Для жителей Великобритании, США, а также большей части Северной Америки и Западной Европы самым частым запросом в Google является "выпадение зубов". В США эту тему ищут около 81 000 раз в месяц. Также американцам часто снятся отпуска, медведи и пауки.

Сюжет о потере зубов известен человечеству давно. Первые письменные упоминания о таких снах датируются II веком нашей эры. Долгое время люди считали это предзнаменованием смерти родственников. Эту теорию в свое время упоминал и опровергал Зигмунд Фрейд. В 1960-х годах появилось предположение, что такой сон связан со страхом старения.

Ученые выяснили, что сны о зубах связаны со стрессом

В 1984 году ученые провели исследование, чтобы сравнить психологические особенности людей, которым снится потеря зубов, и тех, кому снятся другие вещи, например полеты. Результаты опубликовали в научном журнале Psychological Reports.

Исследование опровергло теорию о том, что сны о зубах связаны со страхом старости — участники обеих групп относились к старению одинаково.

Однако ученые обнаружили другие четкие закономерности.

Личностные опросники показали, что люди, которым снится выпадение зубов, имеют значительно более высокий уровень тревожности и депрессии. Они также демонстрировали меньшую силу эго, были менее удовлетворены своей жизнью, чувствовали недостаток контроля над ней и чаще чувствовали себя беспомощными по сравнению с участниками контрольной группы, которым снились полеты.

Почему мозг "показывает" сон о потере зубов

Авторы исследования предложили два логических объяснения появления такого сюжета.

Древний страх, оставшийся еще со времен борьбы за выживание

В далеком прошлом потеря зубов была реальной угрозой для выживания, поскольку человек не мог нормально питаться или защищаться.

Что касается современной группы испытуемых, вполне вероятно, что психологическое состояние беспомощности или потери контроля может запускать этот рудиментарный, архетипический сон о потере зубов.

Забота о здоровье и внешности

Другое объяснение заключается в том, что люди, которым снятся зубы, просто больше беспокоятся об их реальном состоянии, лечении или внешнем виде.

Об источнике: IFLScience IFLScience — это популярное британское научно-популярное издание, основанное в 2012 году Элис Эндрюс. Оно выросло из успешной страницы в Facebook и специализируется на освещении новостей космоса, медицины, биологии и технологий в развлекательной и доступной форме. Несмотря на периодическую критику в научных кругах за чрезмерную сенсационность и кликбейт, ресурс остается одним из самых влиятельных медиа для широкой аудитории, успешно сочетая серьезную науку с юмором, мемами и ярким визуальным контентом.

