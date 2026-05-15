"Неразорвавшихся мин там море": РФ полностью разрушила город на Харьковщине

Целых два года РФ целенаправленно уничтожает город.

ВСУ, Волчанск

Ключевые тезисы:

В Волчанске зафиксированы масштабные разрушения

РФ использовала против города разные виды оружия

Украинские военные продолжают удерживать позиции

Город Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области не восстановит уже никто. Это просто невозможно сделать.

Об этом в интервью Главреду начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский.

По его словам, целых два года РФ целенаправленно уничтожает город.

"Когда сюда приезжают пилоты с других направлений и видят Волчанск, они отмечают: ни в одном городе нет таких масштабов разрушений. Волчанск уничтожен полностью. Там катастрофа, в том числе экологическая. В городе много кто погиб, и тела остались там. Город загрязнен минами, их тьма. Представьте, в дом прилетает один снаряд, но не разрывается, следом прилетает второй, разрывается и засыпает обломками первый. И это только маленький пример. Неразорвавшихся мин там море", - поделился Харьковский.

Он рассказал, что россияне били по Волчанску всем, чем могли, в частности, засыпали город еще советскими минами, которые давно отжили свое. При этом он совершенно уверен, что второй оккупации Волчанска не будет.

"Наши парни точно его удержат, россияне дальше не продвинутся. Сколько бы ни продолжались бои за Волчанск, мы будем оставаться на тех же позициях и держать город. А о возвращении жизни в Волчанск у меня не возникает даже мысли. Я уверен: Волчанск и дальше будет оставаться зоной активных боевых действий, до завершения войны город удержат наши военные", - подытожил начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска.

Ситуация в Волчанске

Начальник сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексей Харьковский заявил, что российские попытки закрепиться в руинах Волчанска продолжаются уже длительное время, однако украинские военные удерживают позиции и не позволяют оккупантам развивать наступление. Город остается одной из самых разрушенных точек на Харьковщине. Бои там фактически не прекращаются.

Как ранее сообщал Главред, украинские аналитики и военные ранее раскрывали детали того, как российские оккупанты продвинулись в Волчанске и Донецкой области, используя разрушенную инфраструктуру и массированные обстрелы. По оценкам экспертов, РФ продолжает бросать силы на это направление ради создания давления на оборону ВСУ.

Между Волчанском и Купянском российские подразделения ранее создали небольшую зону контроля на Харьковском направлении, о чем сообщали представители оперативных служб. Это осложнило ситуацию возле линии фронта. При этом украинские защитники продолжают сдерживать дальнейшее продвижение армии РФ.

Что известно о городе Волчанск? Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей. В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

