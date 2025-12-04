Российские оккупанты продвинулись в Волчанске и в Донецкой области: раскрыты детали

О чем речь:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Россияне продвинулись в Волчанске и прилегающих селах Харьковской области
- В Донецкой области Армия РФ приблизилась к Ямполю и Новоэкономичному
Армии страны-агрессора России за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи близлежащих населенных пунктов на Харьковщине.
Также зафиксировано продвижение в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.
"Враг продвинулся в Волчанске, вблизи Тихого, Ямполя и Новоэкономичного. Уточнена линия соприкосновения в Балагане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что село Тихое неподалеку от Волчанска сейчас считается оккупированным.
Относительно Ямполя Лиманской общины в Донецкой области, а также Новоэкономичного возле Мирнограда, DeepState обозначает их статус как неопределенный, поскольку ситуация там остается нестабильной.
К тому же, уточнена линия соприкосновения в Балагане в Донецкой области, добавили в DeepState.
Ситуация в Волчанске - мнение эксперта
Как сообщал Главред, странские защитники присутствуют в части районов Волчанска, но оккупанты продолжают лезть по руинам, в которых трудно удерживать позиции. Об этом заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Эспрессо.
По его словам, в части Южно-Слобожанского направления - Волчанском, реальные проблемы, связанные с тем печальным фактом, что за годы боев город уничтожен так, что даже с горы в некоторых моментах невозможно увидеть сетку
"Россияне там пытаются наступать просто по руинам, в которых трудно удерживать позиции. Заявления врага о том, что под его контролем весь город, - не является правдой. В части районов Волчанска украинцы также присутствуют, но ситуация в том, что другие районы просто разрушены до основания, и противник по ним лезет", - подчеркнул он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях. Также враг продвинулся в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщили аналитики Deepstate.
Кроме того, украинские подразделения продолжают удерживать позиции в отдельных частях Волчанска, хотя российские силы и дальше продвигаются среди руин, где оборона является чрезвычайно сложной. Об этом сообщил руководитель управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.
Напомним, в ГПСУ сообщали, что в Сумской и Харьковской областях у границы Украины сохраняется наиболее угрожающая ситуация. Задача оккупационной армии РФ неизменна - продвинуться вглубь территории и создать там так называемую "серую зону".
