Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Российские оккупанты продвинулись в Волчанске и в Донецкой области: раскрыты детали

Инна Ковенько
4 декабря 2025, 14:21
186
За прошедшие сутки армия РФ достигла определенных тактических успехов на участках фронта возле Волчанска на Харьковщине.
Российские оккупанты продвинулись в Волчанске
Российские оккупанты продвинулись в Волчанске / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого

О чем речь:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Россияне продвинулись в Волчанске и прилегающих селах Харьковской области
  • В Донецкой области Армия РФ приблизилась к Ямполю и Новоэкономичному

Армии страны-агрессора России за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи близлежащих населенных пунктов на Харьковщине.

Также зафиксировано продвижение в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

видео дня

"Враг продвинулся в Волчанске, вблизи Тихого, Ямполя и Новоэкономичного. Уточнена линия соприкосновения в Балагане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что село Тихое неподалеку от Волчанска сейчас считается оккупированным.

Относительно Ямполя Лиманской общины в Донецкой области, а также Новоэкономичного возле Мирнограда, DeepState обозначает их статус как неопределенный, поскольку ситуация там остается нестабильной.

К тому же, уточнена линия соприкосновения в Балагане в Донецкой области, добавили в DeepState.

Ситуация в Волчанске - мнение эксперта

Как сообщал Главред, странские защитники присутствуют в части районов Волчанска, но оккупанты продолжают лезть по руинам, в которых трудно удерживать позиции. Об этом заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Эспрессо.

По его словам, в части Южно-Слобожанского направления - Волчанском, реальные проблемы, связанные с тем печальным фактом, что за годы боев город уничтожен так, что даже с горы в некоторых моментах невозможно увидеть сетку

"Россияне там пытаются наступать просто по руинам, в которых трудно удерживать позиции. Заявления врага о том, что под его контролем весь город, - не является правдой. В части районов Волчанска украинцы также присутствуют, но ситуация в том, что другие районы просто разрушены до основания, и противник по ним лезет", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях. Также враг продвинулся в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщили аналитики Deepstate.

Кроме того, украинские подразделения продолжают удерживать позиции в отдельных частях Волчанска, хотя российские силы и дальше продвигаются среди руин, где оборона является чрезвычайно сложной. Об этом сообщил руководитель управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Напомним, в ГПСУ сообщали, что в Сумской и Харьковской областях у границы Украины сохраняется наиболее угрожающая ситуация. Задача оккупационной армии РФ неизменна - продвинуться вглубь территории и создать там так называемую "серую зону".

Волчанск Инфографика
Волчанск/ Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

линия фронта Ямполь Волчанск
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

14:31Фронт
В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

14:02Война
Россия готовит новый план по Украине - в СНБО предупредили о серьезной угрозе

Россия готовит новый план по Украине - в СНБО предупредили о серьезной угрозе

13:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

Доллар резко подешевел, евро взлетел: свежий курс валют на 4 декабря

Доллар резко подешевел, евро взлетел: свежий курс валют на 4 декабря

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

Последние новости

15:00

Проверьте свои доллары: перечень купюр, которые в Украине считают недействительными

14:51

Невидимая угроза на кухне: ученые бьют тревогу из-за газовых плит, что произошло

14:33

Спасли ситуацию: аналитик сообщил о контрнаступлениях ВСУ в Покровске

14:31

Грозит ли Днепру и Запорожью российское наступление: эксперт оценил риски

14:22

"Одно обстоятельство": стала известная истинная позиция Софии Ротару

После Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – СнегиревПосле Покровска Путин бросит войска на три города, и удержать их Украине будет сложно – Снегирев
14:21

Российские оккупанты продвинулись в Волчанске и в Донецкой области: раскрыты детали

14:02

В США изменили мирный план по войне в Украине - в NYT раскрыли ключевые детали

14:00

Как пожарить рыбу без брызг и неприятного запаха: простой трюк

13:50

Принц Уильям нарушил важное королевское правило ради Кейт Миддлтон — деталиВидео

Реклама
13:41

Светящийся Галкин сделал новое признание в любви

13:36

Захватит ли Россия Покровск до нового года: прогноз военного эксперта

13:32

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт шикарного салата из курицы и яблок

13:16

Китайский гороскоп на завтра 5 декабря: Тиграм - обман, Свиньям - испытания

13:09

Россия готовит новый план по Украине - в СНБО предупредили о серьезной угрозе

13:05

Сырский принял важное решение из-за ситуации в Покровске: о чем идет речь

12:45

"Ситуация чрезвычайная": Шаман испугался ВСУ в Белгороде

12:40

Божественная намазка на хлеб из простых ингредиентов: готовится 2 минуты

12:35

Киркоров впервые публично заговорил о Пугачевой

12:35

Россия депортирует украинских детей в КНДР в военные лагеря - правозащитница

12:30

Смертельно ранил ножом и убежал: во Львове мужчина убил военнослужащего ТЦК

Реклама
12:30

Погода на завтра 5 декабря - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

12:10

ТЭЦ полностью остановлена: областной центр Украины остался без тепла из-за ударов РФ

12:07

"Нулевая фаза" подготовки к войне: кто станет новой жертвой агрессии РФ

12:00

Не выдержали давления РФ и отступили: в ВСУ рассказали о ситуации возле Гуляйполя

11:44

Путин анонсировал "санитарную зону" на севере Украины - имеет ли РФ силы для наступления

11:40

Цены на мобильную связь от "Киевстар" вырастут: сколько придется платить

11:30

"Чуть не задохнулись": российские звезды застряли в ловушке на музыкальной премииВидео

11:16

Можно не покупать: какую зелень нужно посадить на подоконнике прямо сейчасВидео

11:07

Цена перевалила за 50 гривен: в Украине неуклонно дорожает базовый продукт

11:02

Влупит 18-градусный мороз: синоптики сказали, какой будет зима 2025-2026 в Украине

10:58

Макрон в Пекине предложил решение по войне в Украине - что ответил Си Цзиньпин

10:53

Ключ — для переезда, сердце — для любви: что повесить на ёлку, чтобы желания сбылисьВидео

10:30

Тарас Тополя сделал решительное действие в разводе с женой - детали

10:14

Экс-спикер Генштаба ВСУ сказал, когда Путин прекратит войну

10:08

Не все так красочно, как говорят в США: в Украине оценили успех мирных переговоров

10:07

Доставка авто из США в Украину – полная безопасность и отсутствие рисков для покупателя новости компании

09:29

8 вещей, которые женщины должны иметь дома согласно астрологии

09:22

Путин отверг часть мирного плана и сказал, какие территории Украины хочет захватить

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 декабря (обновляется)

09:08

"Будет делать все": эксперт оценил, существует ли угроза нового наступления РФ

Реклама
08:32

Удар РФ по Одессе: пострадали люди, разрушены дома и админзданиеФото

08:20

Карта Deep State онлайн за 4 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

В небе огненные вспышки, а дома аж содрогались: дроны массированно атаковали РФ

08:10

Покровск, Волчанск, Купянск: что происходит на фронтемнение

07:55

Будет "комбинация уступок": что говорят в Сенате США о переговорах Путина и Уиткоффа

07:01

После переговоров с Путиным: Уиткофф и Кушнер проведут встречу с Украиной во Флориде

06:16

От спокойствия до "триллера": чего ждать Весам в 2026-м — расклад Таро на год

06:10

Как Путин и его камарилья загнали ситуацию в тупикмнение

05:30

Эти знаки зодиака будут на седьмом небе от счастья: их ждет невероятных успех

05:04

Единицы знают правильный способ: как пользоваться овощерезкой для Оливье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять