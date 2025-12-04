Российские оккупанты продвинулись в Волчанске и в Донецкой области: раскрыты детали

За прошедшие сутки армия РФ достигла определенных тактических успехов на участках фронта возле Волчанска на Харьковщине.

Российские оккупанты продвинулись в Волчанске / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Россияне продвинулись в Волчанске и прилегающих селах Харьковской области

В Донецкой области Армия РФ приблизилась к Ямполю и Новоэкономичному

Армии страны-агрессора России за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи близлежащих населенных пунктов на Харьковщине.

Также зафиксировано продвижение в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся в Волчанске, вблизи Тихого, Ямполя и Новоэкономичного. Уточнена линия соприкосновения в Балагане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что село Тихое неподалеку от Волчанска сейчас считается оккупированным.

Относительно Ямполя Лиманской общины в Донецкой области, а также Новоэкономичного возле Мирнограда, DeepState обозначает их статус как неопределенный, поскольку ситуация там остается нестабильной.

К тому же, уточнена линия соприкосновения в Балагане в Донецкой области, добавили в DeepState.

Ситуация в Волчанске - мнение эксперта

Как сообщал Главред, странские защитники присутствуют в части районов Волчанска, но оккупанты продолжают лезть по руинам, в которых трудно удерживать позиции. Об этом заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Эспрессо.

По его словам, в части Южно-Слобожанского направления - Волчанском, реальные проблемы, связанные с тем печальным фактом, что за годы боев город уничтожен так, что даже с горы в некоторых моментах невозможно увидеть сетку

"Россияне там пытаются наступать просто по руинам, в которых трудно удерживать позиции. Заявления врага о том, что под его контролем весь город, - не является правдой. В части районов Волчанска украинцы также присутствуют, но ситуация в том, что другие районы просто разрушены до основания, и противник по ним лезет", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях. Также враг продвинулся в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщили аналитики Deepstate.

Кроме того, украинские подразделения продолжают удерживать позиции в отдельных частях Волчанска, хотя российские силы и дальше продвигаются среди руин, где оборона является чрезвычайно сложной. Об этом сообщил руководитель управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Напомним, в ГПСУ сообщали, что в Сумской и Харьковской областях у границы Украины сохраняется наиболее угрожающая ситуация. Задача оккупационной армии РФ неизменна - продвинуться вглубь территории и создать там так называемую "серую зону".

Волчанск/ Инфографика: Главред

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

