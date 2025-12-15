Гудит под окнами круглосуточно: что могут сделать украинцы, если мешает генератор

Большинство бензиновых генераторов создают шум в пределах 75-95 дБ.

https://glavred.info/ukraine/gudit-pod-oknami-kruglosutochno-chto-mogut-sdelat-ukraincy-esli-meshaet-generator-10724312.html Ссылка скопирована

Что делать, если соседский генератор не дает спать / Коллаж: Главред, фото: Freepik, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Бензиновые генераторы во дворах часто превышают допустимые нормы шума

Если устройство мешает, юристы советуют сначала поговорить с владельцем

Из-за регулярных отключений электроэнергии жители многоэтажек и бизнес все чаще запускают бензиновые генераторы. Но вместе с автономностью приходит и новая проблема - чрезмерный шум, который может нарушать законодательные нормы и покой соседей. О том, какие правила действуют и как реагировать на нарушения, рассказал юрист Олег Козляк в комментарии Новини.LIVE.

видео дня

Какие пределы шума разрешены

В Украине до сих пор действуют нормы ГСН 3077-84, которые определяют допустимый уровень шума:

днем (08:00-22:00): до 55 дБ в квартирах и примерно 70 дБ во дворе;

до 55 дБ в квартирах и примерно 70 дБ во дворе; ночью (22:00-08:00): до 45 дБ в помещениях и до 60 дБ на улице.

По словам юриста, большинство бензиновых генераторов выдают 75-95 дБ, что значительно превышает разрешенные пределы. Поэтому их работа в плотной застройке почти всегда создает нарушение тишины, особенно в вечернее и ночное время.

Козляк предупреждает: чрезмерный шум может стать основанием для жалобы, а владелец генератора рискует получить штраф.

Что делать, если генератор соседа мешает

Юрист советует действовать поэтапно:

Поговорить с владельцем. Часто люди не осознают, насколько громко работает их устройство или что оно установлено слишком близко к чужим окнам.

Часто люди не осознают, насколько громко работает их устройство или что оно установлено слишком близко к чужим окнам. Обратиться в ОСМД или управляющую компанию. Администрация дома может потребовать соблюдения правил благоустройства и безопасной эксплуатации оборудования.

Администрация дома может потребовать соблюдения правил благоустройства и безопасной эксплуатации оборудования. Вызвать полицию. Если шум превышает нормы, правоохранители имеют право составить админпротокол за нарушение тишины.

Если шум превышает нормы, правоохранители имеют право составить админпротокол за нарушение тишины. В случае опасного размещения - вызвать спасателей. Генераторы на балконах, в коридорах или возле газовых коммуникаций могут быть запрещены к эксплуатации.

Как правильно фиксировать нарушения

Для доказательств юрист советует:

записать уровень шума через мобильное приложение;

снять видео работы генератора;

привлечь свидетелей.

Такие материалы помогут при обращении в полицию или подаче официальной жалобы.

Мы также советуем ознакомиться:

Об источнике: Новости.LIVE Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред