Гудит под окнами круглосуточно: что могут сделать украинцы, если мешает генератор

Ключевые тезисы:
- Бензиновые генераторы во дворах часто превышают допустимые нормы шума
- Если устройство мешает, юристы советуют сначала поговорить с владельцем
Из-за регулярных отключений электроэнергии жители многоэтажек и бизнес все чаще запускают бензиновые генераторы. Но вместе с автономностью приходит и новая проблема - чрезмерный шум, который может нарушать законодательные нормы и покой соседей. О том, какие правила действуют и как реагировать на нарушения, рассказал юрист Олег Козляк в комментарии Новини.LIVE.
Какие пределы шума разрешены
В Украине до сих пор действуют нормы ГСН 3077-84, которые определяют допустимый уровень шума:
- днем (08:00-22:00): до 55 дБ в квартирах и примерно 70 дБ во дворе;
- ночью (22:00-08:00): до 45 дБ в помещениях и до 60 дБ на улице.
По словам юриста, большинство бензиновых генераторов выдают 75-95 дБ, что значительно превышает разрешенные пределы. Поэтому их работа в плотной застройке почти всегда создает нарушение тишины, особенно в вечернее и ночное время.
Козляк предупреждает: чрезмерный шум может стать основанием для жалобы, а владелец генератора рискует получить штраф.
Что делать, если генератор соседа мешает
Юрист советует действовать поэтапно:
- Поговорить с владельцем. Часто люди не осознают, насколько громко работает их устройство или что оно установлено слишком близко к чужим окнам.
- Обратиться в ОСМД или управляющую компанию. Администрация дома может потребовать соблюдения правил благоустройства и безопасной эксплуатации оборудования.
- Вызвать полицию. Если шум превышает нормы, правоохранители имеют право составить админпротокол за нарушение тишины.
- В случае опасного размещения - вызвать спасателей. Генераторы на балконах, в коридорах или возле газовых коммуникаций могут быть запрещены к эксплуатации.
Как правильно фиксировать нарушения
Для доказательств юрист советует:
- записать уровень шума через мобильное приложение;
- снять видео работы генератора;
- привлечь свидетелей.
Такие материалы помогут при обращении в полицию или подаче официальной жалобы.
