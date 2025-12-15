Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Гудит под окнами круглосуточно: что могут сделать украинцы, если мешает генератор

Дарья Пшеничник
15 декабря 2025, 16:03
190
Большинство бензиновых генераторов создают шум в пределах 75-95 дБ.
генератор нету света
Что делать, если соседский генератор не дает спать / Коллаж: Главред, фото: Freepik, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Бензиновые генераторы во дворах часто превышают допустимые нормы шума
  • Если устройство мешает, юристы советуют сначала поговорить с владельцем

Из-за регулярных отключений электроэнергии жители многоэтажек и бизнес все чаще запускают бензиновые генераторы. Но вместе с автономностью приходит и новая проблема - чрезмерный шум, который может нарушать законодательные нормы и покой соседей. О том, какие правила действуют и как реагировать на нарушения, рассказал юрист Олег Козляк в комментарии Новини.LIVE.

видео дня

Какие пределы шума разрешены

В Украине до сих пор действуют нормы ГСН 3077-84, которые определяют допустимый уровень шума:

  • днем (08:00-22:00): до 55 дБ в квартирах и примерно 70 дБ во дворе;
  • ночью (22:00-08:00): до 45 дБ в помещениях и до 60 дБ на улице.

По словам юриста, большинство бензиновых генераторов выдают 75-95 дБ, что значительно превышает разрешенные пределы. Поэтому их работа в плотной застройке почти всегда создает нарушение тишины, особенно в вечернее и ночное время.

Козляк предупреждает: чрезмерный шум может стать основанием для жалобы, а владелец генератора рискует получить штраф.

Что делать, если генератор соседа мешает

Юрист советует действовать поэтапно:

  • Поговорить с владельцем. Часто люди не осознают, насколько громко работает их устройство или что оно установлено слишком близко к чужим окнам.
  • Обратиться в ОСМД или управляющую компанию. Администрация дома может потребовать соблюдения правил благоустройства и безопасной эксплуатации оборудования.
  • Вызвать полицию. Если шум превышает нормы, правоохранители имеют право составить админпротокол за нарушение тишины.
  • В случае опасного размещения - вызвать спасателей. Генераторы на балконах, в коридорах или возле газовых коммуникаций могут быть запрещены к эксплуатации.

Как правильно фиксировать нарушения

Для доказательств юрист советует:

  • записать уровень шума через мобильное приложение;
  • снять видео работы генератора;
  • привлечь свидетелей.

Такие материалы помогут при обращении в полицию или подаче официальной жалобы.

Мы также советуем ознакомиться:

Об источнике: Новости.LIVE

Новости.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет новости Украины отключения света электроэнергия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев и не только: какие регионы могут остаться без света до 16 часов этой зимой

Киев и не только: какие регионы могут остаться без света до 16 часов этой зимой

17:59Энергетика
Гривня резко обвалилась: новый курс валют на 16 декабря

Гривня резко обвалилась: новый курс валют на 16 декабря

17:22Экономика
"Сделка до конца дня": известны первые результаты переговоров США и Украины по миру

"Сделка до конца дня": известны первые результаты переговоров США и Украины по миру

17:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

РФ хочет "перерезать" энергосистему Украины: какие регионы на грани отключений

РФ хочет "перерезать" энергосистему Украины: какие регионы на грани отключений

Последние новости

18:09

Почему 16 декабря нельзя пересчитывать деньги: какой церковный праздник

17:59

Киев и не только: какие регионы могут остаться без света до 16 часов этой зимой

17:34

Жернаков признал, что платил деньги за работу членам ГРД, от которой зависят судьи, – бывший прокурор САП

17:22

Гривня резко обвалилась: новый курс валют на 16 декабря

17:20

"Сделка до конца дня": известны первые результаты переговоров США и Украины по миру

Наступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует ПутинНаступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует Путин
17:15

Первый в истории случай: СБУ взорвала вражескую подлодку в НовороссийскеВидео

17:08

"То, что Тарас говорил — низко": участница "Холостяка" жестко высказалась после вылета

16:43

Зимнее покрытие не всегда полезно: когда мульча может навредить растениямВидео

16:43

Часть Украины будет в полном блэкауте, угроза обесточивания высокая - WP

Реклама
16:35

"Ювелирная работа": украинский ледокол впервые пересек Южный полярный кругФото

16:34

Водителей призывают проверить багажник авто в декабре - неожиданная причина

16:29

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

16:12

"Я его выбрала": Джамала раскрыла, как ее обидел MELOVIN

16:03

Гудит под окнами круглосуточно: что могут сделать украинцы, если мешает генератор

15:49

"Для меня было открытием": Коляденко раскрыл причину своей брони от мобилизации

15:44

Курс стремительно летит вверх: известно, что будет с евро в 2026 году

15:43

Ситуация может измениться: в Раде рассказали о событиях возле Покровска

15:38

В Кремле назвали основное требование к Украине в рамках мирного плана - о чем речь

15:22

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

15:02

Живут до 100 лет: ученые раскрыли главный секрет долгожителей

Реклама
14:59

В Украине полностью отменят графики отключений: эксперт спрогнозировал когда

14:59

Отключения света могут наделать вреда: какие приборы стоит выключать из розетки

14:40

Степана Гигу провожают в последний путь — как проходит похорон артистаВидео

14:35

Украинцы их до сих пор ищут: когда и почему исчезли конфеты "Южная ночь"

14:15

Вместо традиционного "Оливье": салат-триумф на праздничный столВидео

14:09

"Младше моей дочери": Горовая заговорила о своих отношениях

14:01

"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

13:58

Советское строительство с сюрпризами: что не так с квартирами-брежневками

13:50

Новогодняя закуска "Елочки": рецепт простейшего блюда на шпажках за 5 минут

13:44

Можно ли убирать в этот день: приметы в праздник 16 декабря

13:44

Воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменится для украинцев

13:17

Вместо серой зоны - окружение: где сейчас самая критическая ситуация на фронте

12:55

В Италии заплатят $30 тысяч за переезд в исторический город: названо условие

12:52

Андрей Матюха расширяет возможности детей через "Клуб Супергероев" актуально

12:49

Степан Гига не успел выпустить свою последнюю песню - что о ней известноВидео

12:46

Дождь и снег наконец отступят: когда в Украину придет солнечная и теплая погода

12:40

Секрет, который скрывают кончики пальцев: о чем говорит форма ногтей

12:34

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

12:00

Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев

11:56

"Прийти и спеть": что известно о туре беглеца Винника по Украине

Реклама
11:54

Как стать богатым без денег папы: миллионер рассказал, чему учит своих детей

11:52

В зоне риска два областных центра: раскрыты главные цели для наступления РФВидео

11:45

Свежая зелень круглый год: как выращивать чеснок на подоконникеВидео

11:41

Огурцы дешевеют, а мандарины дорожают: сколько сейчас стоят овощи и фрукты

11:17

"Сколько денег украли": Фицо выступил с серьезными обвинениями против Украины

11:13

Наталка Денисенко публично призналась в любви: "Не разрешу себя обижать"

11:01

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

10:57

Как сделать открытку своими руками на Новый год: детальный видеоурокВидео

10:52

Мир в Украине до Рождества: в Bild заявили о решающем этапе переговоров

10:49

РФ угрожает оспорить европейские и украинские правки мирного плана – ISW

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
ПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять