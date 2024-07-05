Какой расход топлива у генератора: электричество будет во время долгих отключений

Сколько жрет бензина генератор в час - простой ответ на актуальный вопрос.

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Какой расход у генератора / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/is463940, Pixabay/geralt

Генератор на сегодня является поистине незаменимой вещью, ведь он способен долго и качественно обеспечивать электроэнергией во время практически любых отключений. На сегодня генераторы разных типов и мощностей можно встретить практически в любой точке – от частных владений, до промышленных объектов.

В зависимости от того, какая мощность необходима на выходе, зависит выбор генератора для того или иного объекта. При этом немаловажную роль при выборе модели играют показатели экономичности, что сказывается на расходе топлива при интенсивной работе генератора.

Средний расход топлива у генератора

При определении расхода топлива, пропорция довольно простая, ведь чем мощнее генератор, тем больше ему необходимо топлива для работы. При этом на расход напрямую влияют условия эксплуатации:

генератор мощностью до 3 кВт расходует 0,7-1,1 л бензина или дизельного топлива в час;

генераторы мощностью свыше 3 кВт потребляют 2-2,8 л топлива в час.

Отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Какой расход топлива у генератора 2.5 квт

Если вы пользуетесь генератором средней мощности, который вырабатывает около 2,5 кВт, то следует рассчитывать на то, что за час работы он может "употребить" около 2,5 литров топлива. Если ваш генератор более мощный и вырабатывает около 5 кВт, то и расход топлива возрастает примерно до 5 литров топлива за один час работы устройства.

Как рассчитать расход топлива в генераторе

Подсчет расхода топлива для генератора произвести довольно легко и для этого необходимо точно знать его мощность.

Формула расчета:

Узнайте точный показатель мощности генератора;

Полученное число умножьте на объем горючего.

Смотрите видео - свет для 300-тысячного города от мега-генератора:

Сколько генератор может работать без перерыва

Все зависит от мощности и условий эксплуатации генератора, однако они предусматривают максимально продолжительное обеспечение электроэнергией потребителей. Однако в среднем современные бензиновые генераторы рассчитаны на то, чтобы их срок непрерывной работы генераторов составляет 7-8 часов.

/ Инфографика: Главред

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