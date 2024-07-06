Как не угробить технику: что нельзя подключать к автомобильному аккумулятору

Можно ли использовать автомобильный аккумулятор в квартире - полезные советы во время отключений.

https://glavred.info/lifehack/chto-mozhno-podklyuchit-k-avtomobilnomu-akkumulyatoru-10578557.html Ссылка скопирована

Можно ли использовать автомобильный аккумулятор как Повербанк / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/kaboompics, Pixabay/Pexels

За последнее время вопрос бесперебойных источников питания стоит остро, как никогда. Спрос на различные павербанки и аккумуляторы огромный, однако некоторые отдают предпочтение обычному автомобильному аккумулятору.

При этом возникает множество вопросов о том, на что рассчитаны автомобильные аккумуляторы и какая от них может быть польза в доме при отключениях электроэнергии. Ведь даже в самой обычной квартире найдутся сразу несколько бытовых приборов, которые нуждаются в постоянном источнике питания.

Что можно запитать от автомобильного аккумулятора

Аккумуляторы бывают разной мощности, а также различного предназначения. Однако если у вас достаточно новый и надежный аккумулятор, то к нему можно подключить некоторые бытовые приборы во время отключений электроэнергии. В частности, телевизор, холодильник, освещение, насос для закачки воды и некоторые другие.

Сколько будет работать телевизор от автомобильного аккумулятора

При использовании автомобильного аккумулятора, продолжительность работы телевизора (а также роутера) может достигать течение 3-5 часов и более.

Что необходимо:

возьмите автомобильный аккумулятор;

для работы также понадобится инвертор (преобразователь тока с 12 на 220 вольт);

также будет необходимо плюс зарядное устройство для самого аккумулятора.

Отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Можно ли подключить роутер к автомобильному аккумулятору

Для подключения роутера к автомобильному аккумулятору понадобиться специальная станция для дома – они сейчас широко представлены в продаже. Однако в случае ее отсутствия можно самостоятельно подключить роутер – для этого необходим сам аккумулятор на 12 вольт, а также специальный адаптер питания с типом разъема как ку вашего роутера.

Почему нельзя заряжать автомобильный аккумулятор в квартире

При заряжании аккумулятора в домашних условиях следует строго соблюдать правила безопасности. Ведь нередко бывают опасные случаи, когда при достижении предельного уровня из-за малейшей искры может произойти настоящий взрыву. При этом стоит быть осторожным, так как при зарядке аккумулятора выделяется сернистый газ. Он очень опасен, а его симптомами являются:

слабость;

головная боль;

потеря сознания;

повышения артериального давления.

Смотрите видео - на Прикарпатье создали уникальные павербанки:

Что нельзя подключать к аккумулятору

Среди бытовых приборов, которые нельзя подключать к автомобильному аккумулятору, называют несколько устройств:

газовый котел;

холодильник;

микроволновку;

стиральную машинку;

духовую печь.

/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред