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Как не угробить технику: что нельзя подключать к автомобильному аккумулятору

Алексей Тесля
6 июля 2024, 17:26
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Можно ли использовать автомобильный аккумулятор в квартире - полезные советы во время отключений.
аккумулятор
Можно ли использовать автомобильный аккумулятор как Повербанк / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/kaboompics, Pixabay/Pexels

За последнее время вопрос бесперебойных источников питания стоит остро, как никогда. Спрос на различные павербанки и аккумуляторы огромный, однако некоторые отдают предпочтение обычному автомобильному аккумулятору.

При этом возникает множество вопросов о том, на что рассчитаны автомобильные аккумуляторы и какая от них может быть польза в доме при отключениях электроэнергии. Ведь даже в самой обычной квартире найдутся сразу несколько бытовых приборов, которые нуждаются в постоянном источнике питания.

Что можно запитать от автомобильного аккумулятора

Аккумуляторы бывают разной мощности, а также различного предназначения. Однако если у вас достаточно новый и надежный аккумулятор, то к нему можно подключить некоторые бытовые приборы во время отключений электроэнергии. В частности, телевизор, холодильник, освещение, насос для закачки воды и некоторые другие.

Сколько будет работать телевизор от автомобильного аккумулятора

При использовании автомобильного аккумулятора, продолжительность работы телевизора (а также роутера) может достигать течение 3-5 часов и более.

Что необходимо:

  • возьмите автомобильный аккумулятор;
  • для работы также понадобится инвертор (преобразователь тока с 12 на 220 вольт);
  • также будет необходимо плюс зарядное устройство для самого аккумулятора.

Отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Можно ли подключить роутер к автомобильному аккумулятору

Для подключения роутера к автомобильному аккумулятору понадобиться специальная станция для дома – они сейчас широко представлены в продаже. Однако в случае ее отсутствия можно самостоятельно подключить роутер – для этого необходим сам аккумулятор на 12 вольт, а также специальный адаптер питания с типом разъема как ку вашего роутера.

Почему нельзя заряжать автомобильный аккумулятор в квартире

При заряжании аккумулятора в домашних условиях следует строго соблюдать правила безопасности. Ведь нередко бывают опасные случаи, когда при достижении предельного уровня из-за малейшей искры может произойти настоящий взрыву. При этом стоит быть осторожным, так как при зарядке аккумулятора выделяется сернистый газ. Он очень опасен, а его симптомами являются:

  • слабость;
  • головная боль;
  • потеря сознания;
  • повышения артериального давления.

Смотрите видео - на Прикарпатье создали уникальные павербанки:

Что нельзя подключать к аккумулятору

Среди бытовых приборов, которые нельзя подключать к автомобильному аккумулятору, называют несколько устройств:

  • газовый котел;
  • холодильник;
  • микроволновку;
  • стиральную машинку;
  • духовую печь.
экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

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