Как не угробить технику: что нельзя подключать к автомобильному аккумулятору

За последнее время вопрос бесперебойных источников питания стоит остро, как никогда. Спрос на различные павербанки и аккумуляторы огромный, однако некоторые отдают предпочтение обычному автомобильному аккумулятору.
При этом возникает множество вопросов о том, на что рассчитаны автомобильные аккумуляторы и какая от них может быть польза в доме при отключениях электроэнергии. Ведь даже в самой обычной квартире найдутся сразу несколько бытовых приборов, которые нуждаются в постоянном источнике питания.
- Что можно запитать от автомобильного аккумулятора
- Сколько будет работать телевизор от автомобильного аккумулятора
- Отключение света
- Можно ли подключить роутер к автомобильному аккумулятору
- Почему нельзя заряжать автомобильный аккумулятор в квартире
- Смотрите видео - на Прикарпатье создали уникальные павербанки:
- Что нельзя подключать к аккумулятору
Что можно запитать от автомобильного аккумулятора
Аккумуляторы бывают разной мощности, а также различного предназначения. Однако если у вас достаточно новый и надежный аккумулятор, то к нему можно подключить некоторые бытовые приборы во время отключений электроэнергии. В частности, телевизор, холодильник, освещение, насос для закачки воды и некоторые другие.
Сколько будет работать телевизор от автомобильного аккумулятора
При использовании автомобильного аккумулятора, продолжительность работы телевизора (а также роутера) может достигать течение 3-5 часов и более.
Что необходимо:
- возьмите автомобильный аккумулятор;
- для работы также понадобится инвертор (преобразователь тока с 12 на 220 вольт);
- также будет необходимо плюс зарядное устройство для самого аккумулятора.
Отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Можно ли подключить роутер к автомобильному аккумулятору
Для подключения роутера к автомобильному аккумулятору понадобиться специальная станция для дома – они сейчас широко представлены в продаже. Однако в случае ее отсутствия можно самостоятельно подключить роутер – для этого необходим сам аккумулятор на 12 вольт, а также специальный адаптер питания с типом разъема как ку вашего роутера.
Почему нельзя заряжать автомобильный аккумулятор в квартире
При заряжании аккумулятора в домашних условиях следует строго соблюдать правила безопасности. Ведь нередко бывают опасные случаи, когда при достижении предельного уровня из-за малейшей искры может произойти настоящий взрыву. При этом стоит быть осторожным, так как при зарядке аккумулятора выделяется сернистый газ. Он очень опасен, а его симптомами являются:
- слабость;
- головная боль;
- потеря сознания;
- повышения артериального давления.
Смотрите видео - на Прикарпатье создали уникальные павербанки:
Что нельзя подключать к аккумулятору
Среди бытовых приборов, которые нельзя подключать к автомобильному аккумулятору, называют несколько устройств:
- газовый котел;
- холодильник;
- микроволновку;
- стиральную машинку;
- духовую печь.
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