Российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом: что известно

В результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии ведутся работы по локализации огня.

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Трипольская ТЭС уничтожена русскими ракетами во время удара 11 апреля / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Это одна из самых больших теплоэлектростанций в Украине, которая подавала тепло в жилые дома и на промышленные предприятия в близлежащих городах и обеспечивала Киеву и области резервные мощности в случае аварийных ситуаций.

Как сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота, в результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии ведутся работы по локализации огня, передает Интерфакс-Украина.

"Все работники, которые были на смене при обстреле, живы", - сказал он.

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Смотрите видео - В Украинке под Киевом горит Трипольская ТЭС:

Отмечается, что 22 марта 2024 года полностью была уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области.

В настоящее время ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Жителей Украинки призвали запастись водой

Тем временем мэр Украинки Александр Туренко призвал жителей города плотно закрыть окна, чтобы не дышать вредными продуктами горения. Он посоветовал зарядить все устройства и запастись водой.

"Прошу всех плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения! Зарядите все устройства, сделайте максимальные запасы воды!" - написал он в Facebook.

Туренко отметил, что оба пункта несокрушимости в Украинке работают круглосуточно, и призвал при воздушных тревогах - находиться в укрытии.

"Это пока все, что могу сказать в настоящее время... Более подробно - позже", - добавил мэр.

Трипольская ТЭС - что о ней известно Трипольская тепловая электрическая станция — самая мощная электростанция в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, пишет Википедия. Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено на Днепровском побережье в 13 км южнее Киева, вблизи села Триполье. Городом-спутником Трипольской ТЭС является город Украинка с населением около 16 тыс. человек.

Что говорят в Киевской ОВА

Тем временем в Киевской областной военной администрации подтвердили, что российские оккупанты атаковали один из энергетических объектов области.

"Пожарные продолжают ликвидировать пожар, возникший в результате атаки. В настоящее время он частично погашен. Все службы работают в усиленном режиме. Привлечено максимальное количество техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики и все службы оперативно отреагировали на последствия и переподключили сеть, благодаря чему все жители Киевской области сейчас со светом.

"Водоснабжение и водоотвод в пострадавшей громаде восстановлено. Остальные объекты жилой или критической инфраструктуры в области не пострадали. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются", - добавили в КОВА.

Работы по ликвидации последствий атаки РФ продолжаются / Фото: t.me/kyivoda

Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 - последние новости

Российские оккупанты в ночь на четверг и утром, 11 апреля, совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели в ряде областей.

В частности, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в четырех областях - в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской. Министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что энергетики уже работают над устранением последствий российских ракетных ударов.

В ДТЭК заявили, что Россия атаковала две теплоэлектростанции.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 57 воздушных целей, в том числе 18 ракет и 39 ударных беспилотников.

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