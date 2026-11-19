Привычка смачивать зубную щетку перед чисткой может быть излишней.

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Стоматологи назвали распространённую ошибку при чистке зубов / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Почему зубную пасту с фтором нужно наносить на сухую щетку

Почему после чистки зубов не рекомендуется полоскать рот водой

Сколько минут нужно чистить зубы и какую пасту выбирать

Привычка смачивать зубную щетку перед чисткой кажется вполне естественной. Некоторые люди также промывают её уже после нанесения пасты. Однако Французский союз здоровья полости рта (UFSBD) рекомендует использовать сухую щётку, чтобы зубная паста с фтором лучше выполняла свою функцию.

Главред выяснил, нужно ли смачивать зубную щетку перед чисткой, почему не стоит полоскать рот после процедуры и сколько времени следует уделять гигиене зубов.

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Почему зубы нужно чистить сухой щеткой

Французский союз здоровья полости рта рекомендует наносить зубную пасту с фтором на сухую зубную щетку, пишет 20minutes.fr. Это помогает сохранить её свойства и обеспечить лучшее поступление фтора к поверхности зубов.

Поэтому специалисты советуют не смачивать щетку ни перед нанесением пасты, ни после этого. Такая рекомендация помогает избежать излишнего разбавления средства водой.

Нужно ли полоскать рот после чистки зубов

После чистки зубов не стоит тщательно полоскать рот водой. Согласно рекомендациям UFSBD, достаточно сплюнуть остатки зубной пасты, но не смывать её полностью.

Дело в том, что тонкий слой пасты, остающийся на поверхности зубов, дает фтору больше времени для действия. Это помогает защищать эмаль и снижать риск развития кариеса.

Сколько времени нужно чистить зубы и какую пасту выбирать

Французский союз здоровья полости рта рекомендует чистить зубы два раза в день в течение двух минут. Для этого следует использовать зубную пасту с фтором.

Концентрация фтора зависит от возраста и индивидуального риска развития кариеса. Для людей с низким риском после шести лет рекомендуются пасты с содержанием фтора от 1000 до 1450 ppm.

Людям с повышенным риском кариеса могут понадобиться средства с более высокой концентрацией фтора. Их следует подбирать по рекомендации стоматолога.

Для маленьких детей важно контролировать количество пасты: сначала его должно быть совсем немного, а с возрастом порцию постепенно увеличивают до размера горошины. При этом нужно учитывать возраст ребенка и риск развития кариеса.

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