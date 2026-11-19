В пресс-службе губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома высмеяли эти кадры, однако не подтверждено, действительно ли президент США заснул.

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Трамп на саммите АТЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Трамп уснул на саммите АТЭС

Это произошло во время выступления Си Цзиньпина

В команде Ньюсома заявили, что мир смеется над президентом

Камеры запечатлели президента США Дональда Трампа с закрытыми глазами и опущенной головой во время заседания лидеров саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Это произошло, когда с речью о перспективах развития Азиатско-Тихоокеанского региона выступал председатель КНР Си Цзиньпин.

Кадры транслировались в прямом эфире, поэтому их быстро заметили пользователи соцсетей. Рядом с Трампом на столе лежали микрофон и документы заседания.

видео дня

По данным издания Cultura Colectiva, эпизод длился примерно 7–12 секунд, а Трамп в это время был в наушнике для синхронного перевода. На более общих кадрах того же заседания президент США выглядит активным.

Трамп уснул во время выступления Си Цзиньпина / Фото: скриншот

Видео, на котором видно, как Трамп заснул во время выступления Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае, можно посмотреть по ссылке.

Как в США отреагировали на кадры с Трампом

Видео прокомментировала пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в X. Ньюсом является одним из самых ярых критиков Трампа среди демократов.

"Мир смеется над ним", - написали в пресс-службе губернатора.

Иронично отреагировал на кадры и американский блогер Эд Красенштейн, который регулярно критикует президента. Его пост цитирует Cultura Colectiva.

"Похоже, Трамп засыпает на саммите АТЭС, пока на это смотрит весь мир", - написал Красенштейн.

Подобный эпизод уже имел место. В ноябре 2025 года в сети распространили фото, на котором Трамп якобы дремал во время брифинга в Белом доме, однако тогда администрация опровергла, что президент засыпал.

Почему Китаю важны договоренности с Трампом

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью "Главред" отмечал, что давление Вашингтона бьет по самым уязвимым местам китайской экономики, которая и без того замедляется.

"Для Китая эта ситуация критическая. Учитывая определенное сокращение производства, снижение темпов экономического развития Китая, это приводит к накоплению множества проблем в китайской экономике - от кризиса в строительной отрасли до сложностей в военно-промышленном комплексе и энергетическом секторе", - подчеркнул эксперт.

Саммит АТЭС - новости по теме

Как сообщал Главред, на полях саммита в Шэньчжэне Трамп встретился с главой страны-агрессора Владимиром Путиным. Американский президент назвал Путина своим другом перед началом беседы. Встреча длилась менее часа, совместных заявлений для СМИ лидеры не делали.

Накануне на ужине лидеров АТЭС произошел показательный эпизод. Кремлевского диктатора усадили отдельно, тогда как Си Цзиньпин и Трамп пришли вместе.

Еще до начала саммита появлялись сигналы о том, что хозяин встречи не в восторге от совместных переговоров. По данным Reuters, Си Цзиньпин не стремился к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным. Агентство оценивало шансы на крупную сделку как крайне малые.

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