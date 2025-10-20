Трамп хочет остановить Китай, власть Си Цзиньпина может ослабнуть - Кулик

Администрация Трампа давлением стремится заставить Китай ослабить боеспособность России, снизить эффективность ее ВПК и спровоцировать кризис в экономике, считает эксперт.

Единственным способом давления США на Китай является продолжение повышения ставок - Виталий Кулик / Коллаж Главред

Торговая война между США и Китаем в октябре 2025 года вышла на новый круг. Президент Дональд Трамп объявил о введении 100% тарифов на китайские импортные товары, начиная с 1 ноября, в ответ на расширение Китаем экспортных ограничений на редкоземельные металлы - критически важные для технологического производства.

В интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал, как США хотят принудить Китай к уступкам, когда риторика Пекина в отношении действий Вашингтона может смягчиться, и как противостояние двух стран повлияет на перспективы завершения войны в Украине.

Дональд Трамп заявляет, что между США и Китаем продолжается торговая война и в очередной раз говорит о возможности введения пятисотпроцентных пошлин. Что изменилось сейчас, и почему риторика Трампа снова обострилась?

Во-первых, ни одна из сторон не делает уступок. Есть потребность в переформатировании глобальной торговли. И, очевидно, тот, кто сможет навязать свое видение повестки дня мировой торговли, будет играть ключевую роль. Китай имеет критическую зависимость от рынков и технологий Запада. В то же время Соединенные Штаты имеют определенный запас прочности в этой торговой войне и надеются ее выиграть.

Для Китая эта ситуация критическая. Учитывая определенное сокращение производства, снижение темпов экономического развития Китая, это приводит к накоплению многих проблем в китайской экономике - от кризиса в строительной отрасли до сложностей в военно-промышленном комплексе и энергетическом секторе. Поэтому Трамп считает, что именно сейчас имеет шанс переиграть Си Цзиньпина и заставить Пекин пойти на уступки. Кроме того, удастся создать условия, при которых будет остановлено распространение китайских интересов в стратегических регионах - в Латинской Америке, Африке, Южной Азии. Там Китай активно продвигает свои инфраструктурные проекты - строит порты, расширяет транспортную инфраструктуру и т.д. - и эти регионы становятся "красными" от присутствия китайских интересов. Следовательно, остановить "шагание" Китая по континентам для Трампа также является одной из главных задач.

Китай в ответ США пригрозил "решительными мерами" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Как, по вашему мнению, стоит трактовать недавнее заявление МИД Китая в ответ на слова Трампа о возможных санкциях и пошлинах в отношении закупки российской нефти Китаем? Пекин заявил, что готов "принимать решительные меры", чтобы их интересы не пострадали. В чем конкретно это может проявиться?

Во-первых, это могут быть зеркальные санкции против американских компаний. Во-вторых, введение Китаем собственных тарифов и торговых ограничений. Причем ударить они могут по тем компаниям, которые имеют политическое влияние на Госдепартамент и ближайшее окружение Трампа. Китай уже имел подобный опыт - вводил ограничения против производителей виски, машиностроительных предприятий или компаний IT-сектора. Под удар могут попасть и компании, связанные с Илоном Маском.

Кроме того, это игра Китая на других международных площадках - таких как ОПЕК или Всемирная торговая организация, где Пекин может пытаться втянуть в противостояние с Соединенными Штатами страны "глобального Юга", которые также способны вводить определенные ограничения против США.

Еще одно направление - расширение экономического присутствия Китая на других рынках: замещение американского рынка рынками других стран, импортозамещение для избежания зависимости от американских товаров и технологий. Впрочем, инструментарий Китая не является безграничным. Нельзя сказать, что он имеет какие-то уникальные технологические рычаги, способные эффективно противодействовать американским тарифам. В этой торговой войне Китай находится в менее выгодной позиции, чем США.

Хотя Соединенные Штаты также несут потери: санкции и торговые ограничения влияют на логистику, повышают цены на технику, электронику и другие товары, производимые в Китае. Это отражается на индексах, криптовалюте и других вещах. Причем это происходит даже в тех секторах, где Китай напрямую не присутствует. Ведь каждое ограничение влечет за собой либо потерю определенной позиции, либо рост цен на отдельные товарные категории. Например, если повышается стоимость китайской малой сельскохозяйственной техники, это сразу влияет на цены в агросекторе, на рабочие места, зарплаты и тому подобное. Поэтому многие эксперты считают, что этой торговой войной США могут "выстрелить себе в ногу", ведь ее долгосрочные последствия пока трудно прогнозировать.

Есть ли у Трампа сейчас какой-то запасной механизм, чтобы уменьшить влияние этих санкций на американскую экономику?

Я думаю, что запасного варианта пока нет - по крайней мере какого-то "лайт" варианта. Единственный способ давить на Китай - это продолжать повышать ставки. И Трампу кажется, что такая стратегия работает и приносит результат.

Поэтому не думаю, что он будет делать шаги назад. Возможны лишь определенные исключения или отсрочки - но это уже будет зависеть от готовности Китая к уступкам. То есть если состоятся переговоры и США что-то от этого получат, тогда США могут согласиться на пересмотр жесткой линии. Но как только уступок не будет, наоборот, ставки будут еще больше повышаться.

А есть ли вообще куда их повышать?

Да, есть.

Например?

Есть секторы, которые пока не охвачены тарифами. Например, банковская сфера и финансовые транзакции. Есть китайские компании, присутствующие на американских рынках в стратегических отраслях - в отношении них могут выдвигаться требования о принудительной продаже активов американским резидентам, как это уже случалось со стратегическими предприятиями.

Кроме того, существуют большие пакеты размытых акций, принадлежащих китайским инвесторам, но скрытых через офшоры или посредников. Поэтому сфер, которые можно задействовать для дальнейшего давления на Китай, еще достаточно.

Как это противостояние между США и Китаем может отразиться на ходе войны в Украине? Ведь многие сейчас считают, что завершение войны в значительной степени зависит именно от позиции Китая.

Нет никакого "магического выключателя", который может нажать Си Цзиньпин, чтобы остановить Путина. Такого механизма просто не существует. Поэтому не стоит переоценивать способность Китая самостоятельно остановить войну. Однако Китай может ослабить боеспособность России, снизить эффективность ее военно-промышленного комплекса и спровоцировать кризисные явления в российской экономике. Именно этого, в частности, хотят американцы, в том числе Трамп - путем давления на Пекин.

Это может быть частью "большого пакета договоренностей", в рамках которого Китай согласится ограничить поставки в Россию определенных комплектующих, машиностроительных станков, которые используются для производства военной техники. То есть для Трампа это не только торговая, но и геополитическая война. Если удастся достичь перезапуска американо-китайских отношений, это может сказаться и на других договоренностях - не обязательно публичных, но таких, которые станут ощутимыми со временем.

А можем ли мы говорить о том, что такие договоренности будут иметь конкретные проявления? Ведь Китай, очевидно, не будет публично заявлять о прекращении определенных поставок или помощи России.

Китай никогда не делает подобных заявлений публично. Он официально отрицает любые поставки товаров двойного назначения в РФ - в частности комплектующих для военных дронов, взрывчатых веществ или боеприпасов. Поэтому если в один прекрасный день контракты будут разорваны или поставки остановлены из-за экономических агентов, то официальные подтверждения от Китая будут не нужны.

Мы живем в эпоху постправды, поэтому в таких вопросах никто не делает громких заявлений. Просто определенная корпорация, зарегистрированная, скажем, в Гонконге или Шанхае, откажет в сотрудничестве компании из Малайзии или Дубая - и все. Это не проблема межгосударственных отношений на уровне правительств - это вопрос непосредственных экономических транзакций, которые могут просто прекратиться.

Трамп накануне заявил, что якобы отменяет встречу с Си Цзиньпином. Высказался он довольно нечетко - мол, встреча то ли отменена, то ли "пока под вопросом".Есть ли сейчас у президента США определенный срок, до которого он будет пытаться "дожать" Китай, чтобы изменить его позицию?

Я не думаю, что сейчас есть смысл говорить о каких-то конкретных сроках. Но частично ситуация может зависеть - и, возможно, это выглядит несколько конспирологически - от событий этих выходных, после чего мы можем увидеть определенную коррекцию курса Китая относительно торговых войн с США. На днях должен состояться пленум Центрального комитета Компартии Китая, который еще называют "экономическим" пленумом. И уже сейчас распространяются определенные слухи о возможных проблемах для Си Цзиньпина - якобы он может потерять одну из своих трех ключевых должностей (председатель КНР, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая и Председатель Центрального военного совета КНР, которые делают Си Цзиньпина центром всей власти в стране. - Главред). Если это действительно произойдет, это будет свидетельствовать о проигрыше Си внутриполитической борьбы в Китае и потенциальной смене курса, в том числе и в отношениях с США.

Я этого не исключаю, однако пока нет достоверных доказательств или подтверждений этих слухов от авторитетных синологов или китайских экспертов. Но очевидно, что внутри китайской элиты существует определенное недовольство обострением противостояния с Америкой и нежеланием Китая идти на прямую экономическую или тем более военную конфронтацию с Соединенными Штатами.

У Китая есть ряд внутренних проблем - демографических, экономических и политических. Страна не готова к большой войне и не готова долго терпеть ограничения, связанные с ней. И это важно. Поэтому вполне возможно, что на уровне китайского руководства встанет вопрос: не стоит ли скорректировать внешнеполитический курс? И если такая позиция начнет формироваться официально, Китай может "развернуться" в другом направлении. Но, опять же, все зависит от того, насколько Си Цзиньпин реально контролирует ситуацию в стране и насколько оппозиция в элитных кругах может оказать сопротивление. Давление на политическое руководство со стороны элитарных групп существует - оно заметно, и его не стоит недооценивать. Если же говорить о дедлайнах в целом, то их нет, ведь это политика со многими неизвестными. И никто не ставит вопрос в ключе: "До определенного числа мы должны решить этот вопрос".

То есть, я правильно понимаю, что визит Трампа в следующем году - под вопросом? Ведь еще два месяца назад он говорил о том, что планирует поехать в Китай в начале 2026 года.

Да, конечно. Я бы сказал, что вопрос личных визитов Трампа существенно отличается от практики его предшественников. Если раньше все планировалось за полгода: анонсировали визиты, готовили повестку дня, обсуждали состав делегаций и делали выводы относительно политических решений, - то у Трампа все происходит значительно быстрее. Решение - ехать или не ехать - может меняться буквально за считанные дни. Поэтому Трамп может передумать еще раз двадцать, если не больше, относительно того, ехать или нет, и когда именно.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

