Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

Инна Ковенько
27 декабря 2025, 18:35
Графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей.
Отключение света 28 декабря
Отключение света 28 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В воскресенье, 28 декабря, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключать в большинстве областей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Будет ли свет на Новый год - прогноз эксперта

Нардеп от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что по состоянию на утро 26 декабря в Украине продолжают применять графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако уже новогоднюю ночь все украинцы, вероятно, будут праздновать со светом.

По словам нардепа, в ночь с 31 декабря на 1 января свет у бытовых потребителей с большой вероятностью будет, ведь в праздничные дни промышленность в Украине не работает.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, 27 декабря, в Киеве и Киевской области, из-за вражеских атак на энергетические объекты, остаются без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч. Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов рассказал, что враг целился по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. Атаки начались ночью и продолжались в течение дня.

Недавно эксперт по энергетике, глава Лиги Энергетического Развития Украины Александр Голиздра рассказывал, повлияют ли сильные морозы на отключение света. Он заверил, что кратковременные морозы на 2 суток не вызовут критической ситуации.

Напомним, Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

свет Укрэнерго отключения света










