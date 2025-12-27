Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

Графики почасовых отключений и графики ограничений мощности будут введены для промышленных и бытовых потребителей.

https://glavred.info/energy/otklyuchenie-sveta-28-dekabrya-gde-ne-budet-elektroenergii-v-voskresene-10727558.html Ссылка скопирована

Отключение света 28 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как будут отключать свет в воскресенье

В каких регионах 28 декабря будут действовать графики отключений электроэнергии

В воскресенье, 28 декабря, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключать в большинстве областей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

видео дня

В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.

Будет ли свет на Новый год - прогноз эксперта

Нардеп от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что по состоянию на утро 26 декабря в Украине продолжают применять графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако уже новогоднюю ночь все украинцы, вероятно, будут праздновать со светом.

По словам нардепа, в ночь с 31 декабря на 1 января свет у бытовых потребителей с большой вероятностью будет, ведь в праздничные дни промышленность в Украине не работает.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, 27 декабря, в Киеве и Киевской области, из-за вражеских атак на энергетические объекты, остаются без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч. Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов рассказал, что враг целился по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. Атаки начались ночью и продолжались в течение дня.

Недавно эксперт по энергетике, глава Лиги Энергетического Развития Украины Александр Голиздра рассказывал, повлияют ли сильные морозы на отключение света. Он заверил, что кратковременные морозы на 2 суток не вызовут критической ситуации.

Напомним, Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред