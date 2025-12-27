Отключение света 28 декабря: где не будет электроэнергии в воскресенье

Вы узнаете:
- Как будут отключать свет в воскресенье
- В каких регионах 28 декабря будут действовать графики отключений электроэнергии
В воскресенье, 28 декабря, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключать в большинстве областей. Об этом сообщает "Укрэнерго".
Отмечается, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
В компании предупреждают, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому украинцам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - говорится в сообщении.
Будет ли свет на Новый год - прогноз эксперта
Нардеп от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что по состоянию на утро 26 декабря в Украине продолжают применять графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Однако уже новогоднюю ночь все украинцы, вероятно, будут праздновать со светом.
По словам нардепа, в ночь с 31 декабря на 1 января свет у бытовых потребителей с большой вероятностью будет, ведь в праздничные дни промышленность в Украине не работает.
Отключение света в Украине - последние новости
Как писал Главред, 27 декабря, в Киеве и Киевской области, из-за вражеских атак на энергетические объекты, остаются без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч. Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов рассказал, что враг целился по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. Атаки начались ночью и продолжались в течение дня.
Недавно эксперт по энергетике, глава Лиги Энергетического Развития Украины Александр Голиздра рассказывал, повлияют ли сильные морозы на отключение света. Он заверил, что кратковременные морозы на 2 суток не вызовут критической ситуации.
Напомним, Литва передала Украине полный комплект оборудования для тепловой электростанции в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Полученная ТЭС сможет обеспечить светом до 1 миллиона потребителей.
Читайте также:
- В части Киева действуют экстренные отключения света, а треть Киева без отопления
- Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света
- Без света 520 тысяч семей, поражены объекты "Нафтогаза": новые детали атаки РФ
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред