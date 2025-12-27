Укр
Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света

Мария Николишин
27 декабря 2025, 10:23
Во время экстренных отключений графики не действуют.
Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света
Экстренные отключения света

Главное:

  • В Киеве и некоторых районах области введены экстренные отключения света
  • Сейчас часть левобережья Киевской области остается без электроснабжения
  • Энергетики работают в усиленном режиме

В ночь на 27 декабря страна-агрессор Россия атаковала энергетические инфраструктуру Украины. Из-за этого в Киеве, Бориспольском и Броварском районах Киевской области введены экстренные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК.

"По команде Укрэнерго, экстренные отключения введены по всей столице. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.

В КГВА напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

"Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценное снабжение света в каждый дом", - добавили там.

Удар по энергетике Украины

В Минэнерго заявили, что с ночи продолжается массированный российский удар по энергосистеме Украины.

Отмечается, что в результате этого - обесточены потребители в г. Киев, Киевской и Черниговской областях.

"Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, для того, чтобы восстановить электроснабжение в регионах", - говорят в ведомстве.

Обесточивание в Киевской области

Председатель Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что по состоянию на утро часть левобережья Киевской области остается без электроснабжения. Сейчас обесточены более 320 тысяч потребителей.

В частности, без света остаются населенные пункты Бориспольского, Броварского и Вышгородского районов.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть свет людям", - подчеркнул он.

Состояние энергосистемы

В Укрэнерго также добавили, что в связи с повреждением энергетического оборудования - в Киеве и области применены аварийные отключения. Предварительно обнародованные операторами систем распределения графики почасовых отключений пока не действуют. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, в результате предыдущих массированных ракетно-дронных атак на энергосистему сегодня в большинстве регионов Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей.

Новость дополняется...

19:55

"Черноморец" досрочно разорвал контракт с главным тренером – детали

19:36

Гороскоп для Стрельцов на 2026 год: тотальная перезагрузка и яркая любовьВидео

