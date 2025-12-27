Россия атаковала энергетику Украины - начались экстренные отключения света

Главное:
- В Киеве и некоторых районах области введены экстренные отключения света
- Сейчас часть левобережья Киевской области остается без электроснабжения
- Энергетики работают в усиленном режиме
В ночь на 27 декабря страна-агрессор Россия атаковала энергетические инфраструктуру Украины. Из-за этого в Киеве, Бориспольском и Броварском районах Киевской области введены экстренные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК.
"По команде Укрэнерго, экстренные отключения введены по всей столице. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.видео дня
В КГВА напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
"Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценное снабжение света в каждый дом", - добавили там.
Удар по энергетике Украины
В Минэнерго заявили, что с ночи продолжается массированный российский удар по энергосистеме Украины.
Отмечается, что в результате этого - обесточены потребители в г. Киев, Киевской и Черниговской областях.
"Как позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, для того, чтобы восстановить электроснабжение в регионах", - говорят в ведомстве.
Обесточивание в Киевской области
Председатель Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что по состоянию на утро часть левобережья Киевской области остается без электроснабжения. Сейчас обесточены более 320 тысяч потребителей.
В частности, без света остаются населенные пункты Бориспольского, Броварского и Вышгородского районов.
"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение и вернуть свет людям", - подчеркнул он.
Состояние энергосистемы
В Укрэнерго также добавили, что в связи с повреждением энергетического оборудования - в Киеве и области применены аварийные отключения. Предварительно обнародованные операторами систем распределения графики почасовых отключений пока не действуют. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Кроме того, в результате предыдущих массированных ракетно-дронных атак на энергосистему сегодня в большинстве регионов Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей.
Новость дополняется...
