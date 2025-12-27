Удар РФ по Киевской области: погибла женщина, под атакой - инфраструктура и дома

Коротко:
- Россия атаковала шесть районов Киевской области
- В результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения
- Под ударом были объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей
В ночь на 27 декабря страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.
Он отметил, что страна-террорист снова унесла жизнь мирного человека. Так, в Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения. Возросло и количество пострадавших.
"В том же районе ранен мужчина - его госпитализировали в местную больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь. В Вышгородском районе в результате пожара частного дома пять человек получили острую реакцию на стресс - три женщины, мужчина и ребенок 2017 года рождения. Медицинскую помощь им оказали на месте", - говорится в сообщении.
Председатель ОВА подчеркнул, что последствия атаки фиксируются в шести районах Киевской области. Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей.
"Все профильные службы работают в усиленном режиме. Продолжается ликвидация последствий атаки и помощь пострадавшим общинам", - добавил Калашник.
В ГСЧС добавили, что на Киевщине продолжаются работы по ликвидации последствий массированной российской атаки.
"В течение всей ночи россияне наносили удары по промышленным и жилым объектам области. Под огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы", - отметили спасатели.
Известно, что во время ракетной атаки на Вышгородщине один человек оказался под завалами разрушенного дома. Его достали и передали медикам. С пострадавшими работают психологи ГСЧС.
Кроме того, Telegram-каналы показали последствия попадания в Белой Церкви. Там горят магазины, автомобили и автосалон Рено.
Пожар в Белой Церкви - видео:
Новость дополняется...
