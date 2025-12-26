НАТО внезапно понадобилась помощь Украины: о чем просит у нас Альянс

Украина уже продемонстрировала, как может воевать.

Военные стран НАТО все чаще обращают внимание на украинский опыт противодействия беспилотникам и фактически просят Киев поделиться практическими решениями. Альянс ищет недорогую альтернативу дорогостоящим ракетам ПВО для борьбы с массированными атаками дронов, и именно Украина уже продемонстрировала, как это может работать на практике.

Как пишет Business Insider, ключевой интерес НАТО вызывают украинские дроны-перехватчики, которые ежедневно используются для уничтожения российских ударных БПЛА типа "Шахед". Эти системы стали приоритетным направлением инвестиций в оборону Украины в 2025 году на фоне стремительного наращивания Россией производства беспилотников. Украина выпускает сотни перехватчиков в сутки, при этом стоимость некоторых моделей составляет около 2,5 тысячи долларов — в разы дешевле "Шахедов", цена которых оценивается минимум в 35 тысяч долларов.

Журналисты отмечают, что такие перехватчики существенно усилили украинскую систему ПВО. Они способны поражать более быстрые цели и работать на больших высотах, чем мобильные огневые группы с пулеметами.

Этот фактор оказался особенно важным для стран НАТО после инцидентов, когда российские дроны нарушали воздушное пространство Польши и Румынии. Тогда в Альянсе всерьез задумались, насколько рационально применять истребители с дорогими ракетами против дешевых БПЛА.

На этом фоне НАТО начало активную разработку собственных дронов-перехватчиков, однако при этом опирается на украинский боевой опыт. В частности, Польша и Румыния уже развертывают американскую систему Merops, которая, по данным издания, помогла уничтожить более 1900 российских целей в Украине. Параллельно западные страны усиливают прямое сотрудничество с Киевом.

Так, Великобритания в сентябре объявила о планах наладить массовое производство тысяч украинских дронов-перехватчиков для нужд ВСУ. США также участвуют в создании этого оружия совместно с украинскими разработчиками. В НАТО признают: украинские решения не только экономически эффективны, но и указывают на будущее современной войны, где ключевую роль играют дешевые, массовые и технологически гибкие средства противовоздушной обороны.

Украинское оружие - последние новости

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины презентовала обновленную версию морских безэкипажных платформ "Sea Baby", которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях. Эти дроны были привлечены к третьему поражению Крымского моста 3 июня 2025 года.

Концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров - это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке. Известно как минимум о трех подводных дронах этого семейства, предназначенных для работы на ближних, средних и дальних дистанциях.

Кроме того, британско-украинский оборонный стартап Trypillian привлек $5 млн инвестиций и уже работает над созданием автономного ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия под названием Trypillian SSG.

